Эксперты объяснили, почему Россия закрыла границы в период пандемии коронавируса

Москва, 30 марта. Закрытие границ было вынужденным шагом, который Россия должна была рано или поздно принять в борьбе с коронавирусной инфекцией. Такое мнение выразили вирусолог Анатолий Альштейн и экономист Александр Дудчак.

Согласно распоряжению, которое подписал глава правительства Михаил Мишустин, с 30 марта РФ приостановила движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска. Кроме того, закрыт сухопутный участок государственной границы между Россией и Белоруссией.

Доктор медицинских наук и профессор Альштейн уверен, что пик распространения коронавируса в России еще впереди. По мнению вирусолога, он придется на май или начало лета. И пусть в России ситуация гораздо лучше, чем в Европе и США, власти должны были предпринять меры, чтобы замедлить распространение вируса по стране, объяснил он.

Политолог и экономист Дудчак уверен, что такой шаг в период пандемии себя оправдает. Эксперт напомнил, что Россия не первая закрыла границы, до нее это сделали многие другие государства, которые, с большой долей вероятности, восприняли бы превратно отказ страны пойти на такие меры.

«В существующих условиях сложно было поступить по-другому», — цитирует Дудчака «Экономика Сегодня».

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса, жертвами которого стали свыше 34 тысяч человек в более чем 170 странах. Быстрое распространение инфекции, вспышка которого произошла в декабре 2019 года в Китае, вынудила власти многих государств пойти на жесткие карантинные меры.

Как передает «Царьград», президент России Владимир Путин в понедельник в режиме видеоконференции провел совещание с полномочными представителями в федеральных округах. Глава государства подчеркнул, что грамотный подход властей позволил стране выиграть время и сдержать взрывное распространение коронавируса.