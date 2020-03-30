Эксперты рассказали, как переживет пандемию коронавируса российский турбизнес

Коронавирус повлиял практически на все секторы мировой экономики. Туристическая индустрия несет огромные убытки вследствие закрытия границ между странами. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел круглый стол под названием «Готовность турфирм и российской логистики к курортному сезону. Египет, Турция, — будет ли открытие сезона?». В числе гостей мероприятия были представители туристического бизнеса. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает с места событий.

Трудный период для бизнеса

Модератор дискуссии Евгений Зубарев в начале мероприятия поднял вопрос о том, как коронавирус повлияет на всю туристическую отрасль России. Своим мнением на этот счет поделилась вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых отелей Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.

«У нас появились первые сроки по поводу окончания самоизоляции. Китай, отсидев два месяца, начал освобождать тех, кто сидел в самом строгом карантине в городе Ухань. Получается, что мы имеем тоже 2,5 месяца, если все началось с этой недели. Это время все хозяйствующие субъекты должны продержаться, — это турфирмы, гостиницы и перевозчики», — сообщила Буйлова.

Положение, по ее мнению, очень тяжелое и не изменится в ближайшие 2,5 месяца. К тому же не исключено, что для отелей ситуация еще может усугубиться, если приедет много врачей, которых нужно будет где-то размещать, говорит вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых отелей Петербурга.

По словам Буйловой, в том случае, если потребители, оплатившие туры, начнут забирать свои деньги, может наступить «коллапс».

«Однако большинство населения настроено спокойно и выдержанно», — отметила она.

В свою очередь, предприниматель и совладелица гостиницы «ТАЙГА Hostel&Hotel» Алена Енова рассказала, что большинство предпринимателей договариваются со своими гостями по поводу предоплаты. Так или иначе у отельных сетей есть свои постоянные гости.

«Они стараются поддержать рыночную экономику, понимая, что, если будут вытягиваться операционные денежные возможности, то будут тонуть все», — заметила бизнесвумен.

Кроме того, отельеры предоставляют возможность засчитать предоплату за проживание как депозит, сообщает Енова.

«Они смогут использовать это как предоплату на следующий период, потому что когда-нибудь все это закончится», — сказала она.

Застрявшие туристы

В ходе пресс-конференции Евгений Зубарев предложил гостям посмотреть видеообращение российской туристки, которая оказалась заложницей ситуации в Боливии и запросила эвакуацию. Буйлова прокомментировала данный случай.

«Оставление соотечественниц в беде — не сильно хорошая история. И потом, похожей ситуации с коронавирусом ранее не было. Такого не прописано ни в каких страховых полисах», — заметила Буйлова.

Однако, учитывая, что Боливия известна своей нестабильной внутриполитической ситуацией, ответственность за ее посещение должна возлагаться на самого путешественника, считает участница пресс-конференции.

«Она ездила до Боливии не с помощью турфирмы, и является самостоятельным путешественником», — подчеркнула она.

При этом российской туристке была оказана помощь со стороны посольства. В связи с этим Буйлова заметила, что МИД за последнее время стал «человечнее».

«Критиковать МИД огульно я бы не стала», — сказала она.

Необходима ли господдержка бизнесу?

Впереди период неопределенности для российского туристического бизнеса, когда он может серьезно пострадать, утверждает Зубарев. С его мнением согласилась Алена Янова, заявив, что, когда говорят о господдержке, то это все равно что «сыпать соль на рану».

«С одной стороны, идет много обсуждений об отсрочках. Однако они спасут средний и крупный бизнес, но для малого, у которого нет кубышки на два или четыре месяца, отсрочки будут абсолютно бесполезны. Через несколько месяцев спасать будет уже некого», — сказала предпринимательница.

Поддержала мнение Яновой и Тамара Буйлова.

«Необходима, на мой взгляд, более быстрая реакция от правительства с точки зрения помощи бизнесу. Есть ключевые для нас вопросы, у которых до сих пор нет решения: налог на имущество, на землю, есть проблема с коммунальными услугами. Это значительные платежи для любых отелей и турфирм», — отметила она.

С другой стороны, частично просьбы бизнеса удовлетворяются, говорит Буйлова. По ее словам, правительство работает достаточно быстро.

«Мне кажется, всем действительно надо думать о том, какой будет конфигурация рынка после кризиса», — подчеркнула она.

Летний отдых под угрозой

К пресс-конференции присоединился старший научный сотрудник НИИ Гриппа Игорь Никоноров. Доктор медицинских наук дал свой прогноз о возможных сроках окончания эпидемии.