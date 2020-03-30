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Эксперты рассказали, как переживет пандемию коронавируса российский турбизнес

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Эксперты оценили проблемы туристической индустрии во время пандемии коронавируса

Коронавирус повлиял практически на все секторы мировой экономики. Туристическая индустрия несет огромные убытки вследствие закрытия границ между странами. В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел круглый стол под названием «Готовность турфирм и российской логистики к курортному сезону. Египет, Турция, — будет ли открытие сезона?». В числе гостей мероприятия были представители туристического бизнеса. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) передает с места событий.

Трудный период для бизнеса

Модератор дискуссии Евгений Зубарев в начале мероприятия поднял вопрос о том, как коронавирус повлияет на всю туристическую отрасль России. Своим мнением на этот счет поделилась вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых отелей Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.

«У нас появились первые сроки по поводу окончания самоизоляции. Китай, отсидев два месяца, начал освобождать тех, кто сидел в самом строгом карантине в городе Ухань. Получается, что мы имеем тоже 2,5 месяца, если все началось с этой недели. Это время все хозяйствующие субъекты должны продержаться, — это турфирмы, гостиницы и перевозчики», — сообщила Буйлова.

Эксперты оценили проблемы туристической индустрии во время пандемии коронавируса

Положение, по ее мнению, очень тяжелое и не изменится в ближайшие 2,5 месяца. К тому же не исключено, что для отелей ситуация еще может усугубиться, если приедет много врачей, которых нужно будет где-то размещать, говорит вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых отелей Петербурга.

По словам Буйловой, в том случае, если потребители, оплатившие туры, начнут забирать свои деньги, может наступить «коллапс».

«Однако большинство населения настроено спокойно и выдержанно», — отметила она.

В свою очередь, предприниматель и совладелица гостиницы «ТАЙГА Hostel&Hotel» Алена Енова рассказала, что большинство предпринимателей договариваются со своими гостями по поводу предоплаты. Так или иначе у отельных сетей есть свои постоянные гости.

«Они стараются поддержать рыночную экономику, понимая, что, если будут вытягиваться операционные денежные возможности, то будут тонуть все», — заметила бизнесвумен.

Эксперты оценили проблемы туристической индустрии во время пандемии коронавируса

Кроме того, отельеры предоставляют возможность засчитать предоплату за проживание как депозит, сообщает Енова.

«Они смогут использовать это как предоплату на следующий период, потому что когда-нибудь все это закончится», — сказала она.

Застрявшие туристы

В ходе пресс-конференции Евгений Зубарев предложил гостям посмотреть видеообращение российской туристки, которая оказалась заложницей ситуации в Боливии и запросила эвакуацию. Буйлова прокомментировала данный случай.

«Оставление соотечественниц в беде — не сильно хорошая история. И потом, похожей ситуации с коронавирусом ранее не было. Такого не прописано ни в каких страховых полисах», — заметила Буйлова.

Эксперты оценили проблемы туристической индустрии во время пандемии коронавируса

Однако, учитывая, что Боливия известна своей нестабильной внутриполитической ситуацией, ответственность за ее посещение должна возлагаться на самого путешественника, считает участница пресс-конференции.

«Она ездила до Боливии не с помощью турфирмы, и является самостоятельным путешественником», — подчеркнула она.

При этом российской туристке была оказана помощь со стороны посольства. В связи с этим Буйлова заметила, что МИД за последнее время стал «человечнее».

«Критиковать МИД огульно я бы не стала», — сказала она.

Необходима ли господдержка бизнесу?

Впереди период неопределенности для российского туристического бизнеса, когда он может серьезно пострадать, утверждает Зубарев. С его мнением согласилась Алена Янова, заявив, что, когда говорят о господдержке, то это все равно что «сыпать соль на рану».

«С одной стороны, идет много обсуждений об отсрочках. Однако они спасут средний и крупный бизнес, но для малого, у которого нет кубышки на два или четыре месяца, отсрочки будут абсолютно бесполезны. Через несколько месяцев спасать будет уже некого», — сказала предпринимательница.

Эксперты оценили проблемы туристической индустрии во время пандемии коронавируса

Поддержала мнение Яновой и Тамара Буйлова.

«Необходима, на мой взгляд, более быстрая реакция от правительства с точки зрения помощи бизнесу. Есть ключевые для нас вопросы, у которых до сих пор нет решения: налог на имущество, на землю, есть проблема с коммунальными услугами. Это значительные платежи для любых отелей и турфирм», — отметила она.

С другой стороны, частично просьбы бизнеса удовлетворяются, говорит Буйлова. По ее словам, правительство работает достаточно быстро.

«Мне кажется, всем действительно надо думать о том, какой будет конфигурация рынка после кризиса», — подчеркнула она.

Летний отдых под угрозой

К пресс-конференции присоединился старший научный сотрудник НИИ Гриппа Игорь Никоноров. Доктор медицинских наук дал свой прогноз о возможных сроках окончания эпидемии.

«К сожалению, когда давали прогнозы в январе – была надежда, что эпидемия ограничится Китаем. К сожалению, они не подтвердились. Конечно, число заразившихся и больных меньше, чем это происходит при эпидемии гриппа. Но в связи с тем, что течение заболевания очень тяжелое, тут были вынуждены принять меры, которые ограничивают передвижение. Сказать точно даты, когда это все закончится и можно будет путешествовать – пока сложно», — с сожалением отметил Никоноров.

Эксперты оценили проблемы туристической индустрии во время пандемии коронавируса

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