Сотрудник НИИ Гриппа оценил правильность мер по сдерживанию коронавируса в РФ

Санкт-Петербург, 30 марта. Российские власти принимают абсолютно правильные и обоснованные меры в условиях эпидемии коронавируса. Такое мнение в понедельник высказал старший научный сотрудник НИИ Гриппа Игорь Никоноров.

«На сегодняшний день все делается правильно. Нужно своевременно вводить меры и усиливать их. Но делать это надо постепенно — по мере необходимости. Меры, которые сегодня принимают, абсолютно правильные», — подчеркнул он, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

По словам Никонорова, существует несколько вариантов развития событий — как в Сингапуре, где болезнь постепенно сошла на нет, и как в Италии, где зараза стремительно расползается по стране. И чтобы не повторять печальный опыт европейских стран, Россия должна придерживаться жестких карантинных мер.

Старший научный сотрудник НИИ Гриппа отметил, что Великобритания одно время пыталась нащупать третий путь, дав гражданам переболеть, чтобы у них выработался иммунитет, однако в конечном итоге Лондон отказался от этой стратегии.

Напомним, что власти Москвы, Подмосковья, Мурманской, Калининградской, Липецкой и Вологодская областей объявили о введении режима полной самоизоляции. Это значит, что гражданам рекомендуется выходить на улицу только в случае крайней необходимости — чтобы купить продукты, лекарства, выбросить мусор или погулять с собакой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.