Сотрудник НИИ гриппа прокомментировал влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусом

Санкт-Петербург, 30 марта. Влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусом нового типа нуждается в проверке. Об этом заявил старший научный сотрудник НИИ гриппа, кандидат медицинских наук Игорь Никоноров.

Он стал участником пресс-конференции Медиацентра «Патриот», посвященной теме «Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции пути преодоления».

Специалиста спросили, действительно ли известная вакцина для профилактики туберкулеза снижает риск заражения COVID-19, поскольку в ряде случаев у привитых пациентов уровень заболеваемости оказался ниже, чем у непривитых.

«Эта гипотеза нуждается в проверке. Достоверно сказать, что да [влияет], нельзя. На сегодняшний день данных довольно мало, поэтому все требует времени, к сожалению», — пояснил Никоноров.

Комментируя то, что такое предположение встретило гневную реакцию антипрививочников, он отметил, что последние всегда «затихают» в периоды, когда возникают эпидемии.

По его словам, в таких ситуациях, как правило, звучат вопросы о том, почему нет вакцины, или выдвигаются требования о ее срочном появлении.