Манукян раскритиковал «тусующихся» на фоне коронавируса артистов

История со Львом Лещенко стала для представителей российского шоу-бизнеса без преувеличения зловещей, поделив их жизнь на «до» и «после». В ряды представителей отечественного бомонда из-за рубежа прорвался коронавирус. И привнес его туда один из самых заслуженных и уважаемых артистов эстрады. Сейчас Лещенко пытается оправиться от тяжелой болезни, вызванной тем самым коронавирусом, об опасности которого трубили на всех углах.

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян считает, что не только Лещенко, но и другие представители светской тусовки ведут себя в условиях пандемии, мягко скажем, несколько легкомысленно.

Звездная болезнь на фоне пандемии. Колонка Вадима Манукяна

Коронавирус в России уже прозвали «звездной болезнью». Еще бы, ведь наши популярные артисты очень любят зарубежные поездки, и дома им не сидится. Они едут с гастролями или на отдых в США, Европу, Эмираты. Однако, увы, большинство наших звезд до последнего времени были просто не готовы вести себя после зарубежных поездок ответственно. Поведение Льва Лещенко яркий тому пример и, увы, не единственный, разве что с менее тяжелыми (надеюсь) последствиями.

Лера Кудрявцева

На мой взгляд, актрисе и телеведущей Лере Кудрявцевой после возвращения из Дубая лучше было не ехать 13 марта на съемки программы «Звезды сошлись», а оттуда — на вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой, а остаться в режиме самоизоляции на две-три недели.

На тот эфир программы «Звезды сошлись», который кстати был посвящен коронавирусу, я тоже пришел, чтобы поддержать Лику Стар, которая выходила на связь из Италии, из самого эпицентра заболевания.

Надо отдать должное Кудрявцевой: в отличие от Лещенко она с гостями передачи в тот день не обнималась, вела себя более или менее осторожно. Однако, если бы Лера заранее объяснила, что ее приход на эфир может быть небезопасен для окружающих, думаю, в ее положение бы вошли. После этого она все-таки перешла в режим самоизоляции, спокойно вышла в эфир по Skype, и ничего страшного не случилось. Небеса на Землю не упали. Ну лучше бы она вспомнила об ответственности пораньше.

Лев Лещенко

Увы, уважаемый народный артист Лев Валерьянович Лещенко повел себя самым безрассудным образом, явив в полном смысле слова эталон того, как не надо делать!

Вернувшись с гастролей из охваченных эпидемией коронавируса Соединенных Штатов, он не только не самоизолировался, но активно ходил по светским тусовкам и на ТВ съемки. На передаче у Андрея Малахова он во время записи, которую распространил Аркадий Укупник, с гордостью рассказывает, что даже не собирался уходить после гастролей на домашний карантин. Некоторые участники записи были буквально шокированы таким поведением звезды советской и российской эстрады.

Ну, а вечеринку по случаю дня рождения Аллы Крутой из-за участия в ней Льва Лещенко в народе уже прозвали «пиром во время чумы». Пусть теперь вся эта история, которая еще далека от разрешения, будет для каждого человека примером безответственного поведения.

Да, увы, уважаемые и заслуженные люди тоже могут вести себя легкомысленно. Конечно, теперь наш шоу-бизнес немножко пришел в себя, особенно, когда еще и Игорь Николаев приболел (у него новомодный вирус, к счастью, не нашли). Сейчас большинство участников вечеринки у Аллы Крутой ушли на самоизоляцию, но что мешало им сделать это раньше? Почему нужно ждать, когда жареный петух клюнет, мне лично непонятно.

Ответственное поведение

Узнав об этой ситуации, после записи эфира «Звезды сошлись» лично я сразу добровольно ушел на карантин. До 5 апреля точно буду его соблюдать. Считаю, что именно так выглядит ответственное поведение. Ну, а что касается наших любимых звезд, то для них мэр Москвы Сергей Собянин приготовил большой сюрприз. Придется всем сидеть дома в обязательном порядке. Пришло время всем соблюдать единые и понятные правила, и для звезд исключений никто делать не будет. Сегодня каждый из нас ответственен не только за себя, но и за своих ближних, а также за людей, которых вы можете случайно заразить, сами того не подозревая. Поэтому, друзья мои, лучше посидите дома!