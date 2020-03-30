Представитель петербургских отельеров назвала ключевые проблемы бизнеса из-за COVID-2019

Санкт-Петербург, 30 марта. Туристический бизнес Петербурга столкнулся с целым рядом проблем из-за коронавируса. Важно задуматься о том, какой будет конфигурация рынка после кризиса, считает вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей Петербурга Тамара Буйлова.

Буйлова приняла участие в пресс-конференции по теме «Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции пути преодоления» в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Участники мероприятия также обсудили проблемы, обрушившиеся на туристический и гостиничный бизнес.

«Есть ключевые для нас вопросы, решение которых мы до сих пор не видим: налог на имущество, на землю, есть проблема с коммунальными услугами. Это значительные платежи для любых отелей и турфирм. Хотелось бы услышать от власти относительно быстрой реакции. С другой стороны, частично просьбы бизнеса удовлетворяются. Мне кажется, всем действительно надо думать о том, какой будет конфигурация рынка после кризиса», ― заявила Буйлова.

Кроме того, Буйлова отметила, что ближайшие два с половиной месяца будут наиболее тяжелыми для туристической индустрии из-за эпидемии коронавируса. Российским туристическим фирмам и гостиницам необходимо продержаться на протяжении этого срока, после чего ситуация начнет меняться к лучшему.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По данным на 30 марта, число случаев заражения COVID-19 в России достигло 1836, 66 пациентов выздоровели, 9 скончались. За последние сутки число заболевших увеличилось на 302 в 35 регионах. Случаи заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы в 71 регионе РФ.