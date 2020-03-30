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Усиленный режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля

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Усиленный режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреляМосква, 30 марта. Режим самоизоляции для москвичей действует до 14 апреля. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 

Напомним, согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, который он подписал 29 марта, режим самоизоляции обязаны выполнять все жители Москвы. Разрешается покидать жилище в исключительных случаях — при необходимости получить экстренную медицинскую помощь, для покупки продуктов или визита в аптеку. Можно совершать выгул животных, но на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, а также выносить мусор. 

Чтобы следить за соблюдением карантина в ближайшие дни в Москве заработает умная система контроля, а людям будут выдавать специальные пропуска. 

Аналогичные меры вслед за Москвой приняли и другие регионы, в частности Калининградская область. За нарушение режима самоизоляции предусматриваются штрафы. Нарушителям карантина — ответственность, вплоть до уголовной — в случае если будет доказан факт заражения других людей. 

Усиленный режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля

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Источник: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
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