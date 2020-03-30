Главные новости 30 марта

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 30 марта.

«Заробитчанка», вернувшаяся на Украину из Италии с COVID-19, опубликовала видео, в котором умоляет не сжигать ее дом. Заразившая несколько сел COVID-19 украинка просит не сжигать ее дом.

Российское правительство одобрило поправки в Кодекс об административных нарушениях. Назван размер штрафов за нарушение карантина в России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине. Зеленский назвал три сценария развития коронавируса на Украине.

Общее число заболевших в стране достигло 1836. В России зафиксировали 302 новых случая заражения коронавирусом.

Если распространение коронавируса приобретет неблагоприятный сценарий, то может потребоваться принятие более жестких мер. Медведев не исключил принятия более жестких мер для борьбы с пандемией.

Еще один пациент с коронавирусом скончался в Петербурге, сообщил губернатор города Александр Беглов. Пациент с коронавирусом скончался в Петербурге.

Специалисты по коронавирусу в трех московских больницах используют «умные очки» для удаленного исследования и консилиумов. Специалисты в Москве используют «умные очки» в борьбе с коронавирусом.

Правительство Мурманской области приняло решение о вводе режима массовой самоизоляции в субъекте. Мурманская область перешла на режим самоизоляции.

Комендантский час в Московской области не будет введен. Комендантский час в Подмосковье не введен.

Певица Виктория Макарская рассказала о колоссальных убытках из-за отмены концертов на фоне коронавируса. Певица Макарская переедет жить в деревню из-за огромных убытков.