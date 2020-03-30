Иностранные авиакомпании пытаются нажиться на застрявших за границей россиянах

Санкт-Петербург, 30 марта. Застрявшая в Боливии россиянка Виктория Крючкова рассказала, как проходит эвакуация на родину.

По ее словам, сотрудники посольства РФ на собственной машине доставили ее из города Уюни в Лас-Пас, откуда россиянка планирует вылететь самолетом. Застрявшим за границей гражданам РФ предлагают вылететь, воспользовавшись самолетами иностранных авиакомпаний, однако стоимость билета слишком высока.

«Нас всего восемь человек из России, нам предлагали варианты за деньги — воспользоваться самолетами других стран. Первый вариант совсем неподъемный — через Майами в Москву за 2,5 тыс. долларов. Сегодня нам предложили другой вариант: эвакуация через Франкфурт, стоимость пока неизвестна. Плюс нужно будет из Франкфурта купить билет в Москву», — отметила она, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» по видеосвязи.

Вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей Петербурга Тамара Буйлова заявила, что вопрос столь масштабной эвакуации не проработан достаточно хорошо, поскольку прежде мир не сталкивался с такими пандемиями. Подобная чрезвычайная ситуация не прописана ни в одном страховом полисе. При этом Буйлова призвала россиян не критиковать Министерство иностранных дел России за возможные задержки с эвакуацией.

«Ситуация сложная, но я бы не стала критиковать МИД», — отметила она.

Напомним, что на прошлой неделе вице-премьер РФ Татьяна Голикова распорядилась организовать вывоз россиян, застрявших за границей из-за пандемии коронавируса. Она разрешила использовать силы Минобороны РФ, МЧС и Управделами президента. Кроме того, Голикова поручила задействовать белорусскую авиакомпанию «Белавиа», чтобы она вывезла россиян из Египта за счет ее задолженности перед РФ.