Медики оценили меры, принятые столичными властями для локализации коронавируса и недопущения его распространения за пределами Москвы. По их мнению, если бы не введенные ограничения, через пять дней в России регистрировалось бы по 1,5–2 тысячи заболевших, а еще через пять — экспонента.

«Нужно объяснять народонаселению, с чем мы имеем дело. Если два месяца назад мы обсуждали геометрический или не геометрический рост заболеваемости в Китае, то сейчас мы знаем больше информации об этом вирусе, мы знаем, как он может распространяться в разных странах. Мы знаем модели этих стран и знаем, что будет, если не разобщить источник инфекции с восприимчивыми людьми. Есть определенные модели математические и эпидемиологические. То есть мы всегда эпидемию рассматриваем с точки зрения математики — как себя ведет вирус, сколько человек может заразить один переносчик, как передается и так далее. И вот эти математические модели приблизительно показывают, что может случиться, если не разобщить человека, являющегося источником инфекции, с восприимчивым человеком», — объяснил кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

По словам инфекциониста, если бы в Москве не ввели превентивные меры, то через пять дней в столице было бы по полторы-две тысячи заболевших ежедневно.

«И пошла бы экспонента еще через пять дней, — объясняет Тимаков. — То есть мы поймали тот момент, когда нужно было разобщить. И указ президента, который просил по-хорошему страну пойти на выходные, был мягкой мерой, профилактической, чтобы разобщить все связи. Но эти каникулы были восприняты так, что люди полетели кто-то в Сочи, кто-то — на север. Люди стали расползаться из очага инфекции. Если люди не поняли и в субботу пошли на шашлыки, друг с другом контактировать, то спасти нас может минусовая погода или жесткие меры. Только в Москве их надо вводить? Нет. Потому что очаги теперь — контакты — распространились по России. Модель Москвы должна переходить на другие регионы».

Председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев в свою очередь заявил, что 80 процентов людей, зараженных коронавирусом, не выявляются вообще.

«Поэтому если мы сейчас говорим об одной-двух тысячах выявленных, то у нас может быть и 80, и 100 тысяч зараженных уже. Другое дело, какой процент от зараженных болеет тяжело и относительно тяжело. В настоящее время где-то 3–5 процентов людей нуждаются в какой-то серьезной терапии. Остальные могут просто находиться под наблюдением — стационарным или на дому», — отметил Воробьев.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил продления режима домашней самоизоляции намного дольше, чем на неделю.