Представитель ассоциации малых гостиниц Петербурга назвала срок окончания карантина в РФ

Санкт-Петербург, 30 марта. Ближайшие два с половиной месяца будут наиболее тяжелыми для туристической индустрии из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявила вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей Санкт-Петербурга Тамара Буйлова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Буйлова приняла участие в пресс-конференции «Распространение пандемии коронавируса в России и в мире: динамика, тенденции, пути преодоления», которая состоялась 30 марта в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Кроме того, в ходе пресс-конференции обсуждались проблемы, обрушившиеся на туристический и гостиничный бизнес Санкт-Петербурга.

«Считаю, что у нас появились первые сроки окончания самоизоляции. Китай, отсидев два с половиной месяца в самоизоляции, начал освобождать тех, кто сидел на самом строгом карантине — это город Ухань. Получается, что у нас карантин тоже будет продолжаться два с половиной месяца», — пояснила Буйлова.

Она также добавила, что российским туристическим фирмам и гостиницам необходимо продержаться на протяжении этого срока, после чего ситуация начнет меняться к лучшему.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 634 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 33 тысяч человек.

На территории России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. 66 человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.