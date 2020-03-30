Остались полиция, курьеры и голуби: как в Москве соблюдают карантин

Режим полной самоизоляции для всех горожан был введен в Москве указом главы города Сергеем Собяниным. Документ подписан 29 марта. Карантин в столице продлится с 30 марта до 5 апреля. О том, какие именно меры предусмотрены властями Москвы и как они реализуются на практике — читайте в материале Федерального агентства новостей.

Из дома — не выходить

Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Сейчас в России 1869 случаев заражения COVID-19, из которых в Москве — 1226 человек.

Для защиты здоровья и безопасности московской мэрией были приняты дополнительные меры по сдерживанию распространения инфекции. Самое главное требование — запрет покидать свои дома.

Так, выйти из своей квартиры горожане смогут только в особых случаях: если они обращаются за экстренной медицинской помощью или к месту работы (если она не была приостановлена). Также москвичам можно выйти в ближайший продуктовый магазин, аптеку или в банк, или выбросить мусор. Владельцам домашних животных можно их выгуливать, однако отходить при этом от дома более чем на 100 метров запрещено.

Находясь в общественных местах москвичи должны соблюдать социальную дистанцию — полтора метра. Для этого магазины, аптеки и другие организации должны обеспечить соответствующие условия, в частности, нанести разметку.

Противовирусные препараты больным коронавирусом будут выдаваться бесплатно.

Для москвичей, потерявших работу, будет установлена региональная компенсация: 19500 рублей.

Аналогичные меры были также приняты в Подмосковье. Более того, уже целый ряд российских регионов поддержали начинание Москвы. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил решение властей Москвы и Подмосковья и призвал регионы проработать введение аналогичных мер. В Кремле также позитивно оценили инициативу московского мэра.

«Меры, которые принимают власти Москвы, власти Подмосковья, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и задачам по обеспечению эпидемиологической безопасности людей, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Позднее сам президент Владимир Путин назвал меры самоизоляции в Москве и Подмосковье «оправданными и необходимыми». Также Путин заявил, что нарушение норм карантина — это преступная халатность.

«Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям, непосвященным в проблему, кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого бог бережет», —добавил российский лидер.

Карантинные мероприятия сейчас поддерживает более половины россиян.

Пресекая шашлыки

Новые ограничения были введены в Москве после того, как президент России Владимир Путин объявил эту неделю нерабочей и призвал россиян оставаться дома для нераспространения новой коронавирусной инфекции. Однако часть москвичей остались равнодушны к призывам властей и восприняли это время как возможность отдохнуть на природе в компании друзей или прогуляться по улицам столицы. 26 марта губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал москвичей соблюдать режим самоизоляции.

«Все мы знаем, как весной у нас в Подмосковье, да и во всей стране, принято отдыхать: где-то это шашлыки, где-то шумные компании и походы в гости, общение. Я очень вас прошу, каждого, не предпринимать подобных мероприятий, сделать усилие и сейчас остаться дома», — заявил он.

Так, около 20 процентов москвичей проигнорировали просьбы самоизолироваться, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Власти столицы решили усилить контроль за горожанами, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья Николай Говорин введенные властями Москвы меры назвал адекватными.

«Чем более организованными будут наши действия сейчас, тем меньше будет естественно число инфицированных и тяжело больных», — рассуждает Говорин.

Особенности эпидемиологической ситуации и математическое моделирование говорят, что такие меры необходимы, чтобы позволить уменьшить совокупный индекс инфицирований.

«Нам важно ограничить передвижения молодых людей, у которых как правило более легкомысленное отношение к ситуации, и они гораздо легче переносят это заболевание. У них удельный вес легких случаев течения COVID-19 больше, — признает депутат. — Но они представляют опасность, так как могут инфицировать своих близких».

В целом же есть два параллельных пути, по которым должны двигаться власти всех стран мира, отмечает парламентарий.

С одной стороны, необходима масштабная подготовка системы здравоохранения для приема большого количества тяжело больных. С другой же стороны необходимо обеспечивать режим карантина и жесткой самоизоляции.

«И, если мы хотим меньших потерь и удельного веса тяжелых случаев, мы должны проводить превентивные мероприятия. Я абсолютно поддерживаю эти меры. Ничего не вызывает во мне протеста», — заключил собеседник ФАН.

Полицейские и курьеры

Но как обстоят дела на практике? Соблюдают ли москвичи режим самоизоляции? Да, соблюдают. Москва опустела. Вероятно, так же мало людей на улицах столицы можно встретить разве что ранним утром 1 января.

Голуби, привыкшие к обильной пище рядом с человеком, слетаются к парню и девушке, беспечно прогуливающимся по Тверской. Те кормят их хлебом, и оголодавшие птицы слетаются на еду. Молодой паре даже удается заснять голубей, которые садятся им на руки. Раньше для таких съемок туристы отправлялись в Венецию, на площадь Сан-Марко, но сейчас Италия — не лучшее место для поездки.

Все кафе и рестораны закрыты, заперты двери торговых центров. Третьяковка, как и все остальные музеи Москвы, закрыта и работает в онлайн-режиме. Большинство людей, которых сейчас можно встретить на улицах города, одеты однообразно. Черная форма полиции, охраняющей правопорядок в Москве, и курьеры в зелено-желтой форме.

Теперь для москвичей стали ресторанами их собственные дома. Никого нет на Климентовском переулке. Обычно веселая и бойкая улочка, полная туристов и манящая запахами из роскошных ресторанов, сейчас безлюдна.

На Красной площади пусто: она перекрыта, как и все столичные парки.

Крайне мало людей и в столичной подземке: в метро горожане спускаются только по особой необходимости. И это хорошо: чем меньше людей находится на улице, тем безопаснее будет всем нам. Оставайтесь дома.