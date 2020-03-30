Эксперты рассказали, кому нельзя есть гречку каждый день

Москва, 30 марта. Гречневая каша является отличным диетическим продуктом, она полезна для пищеварительной системы человека. Однако некоторым людям есть гречку каждый день противопоказано.

Эксперты издания Planet Today рассказали, как гречка влияет на организм. Гречка — крупа из гречихи посевной, которая до жарки имеет характерный зеленоватый оттенок.

Гречка богата витаминами, микроэлементами и содержит белки, которые хорошо усваиваются. В гречке есть необходимые человеку медь, цинк, магний и фосфор.

Она считается гипоаллергенным продуктом, и ее можно есть людям, склонным к аллергии. Крахмал, который содержится в крупе, избавляет от запоров и метеоризма.

А вот людям с пониженным артериальным давлением много гречки есть нельзя. Дело в том, что крупа может заметно снизить давление. А в остальном у нее нет противопоказаний.

Гречку едят спортсмены, люди, которые хотят похудеть. Гречневая каша с молоком полезна для молодого организма.

Ранее диетолог Елена Борова дала россиянам несколько советов, как не располнеть во время карантина. Она согласилась, что во время самоизоляции люди будут больше есть. Соответственно, нужно подсчитывать калории и лишнее «сжигать».

При этом для занятий спортом не нужно ходить в зал — достаточно делать некоторые упражнения дома, включая традиционную планку, отжимания, упражнения на пресс.