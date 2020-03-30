Режим полной самоизоляции ввели в Рязанской области

Рязань, 30 марта. Губернатор Рязанской области Николай Любимов подписал распоряжение, обязывающее всех жителей региона соблюдать режим самоизоляции, выход на улицу допускается только в определенных случаях. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

«Граждане будут обязаны не покидать места проживания, за исключением особых случаев. К ним, в том числе, относятся: обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы либо к ближайшему месту приобретения товаров, услуг, реализация которых не ограничена, выгул домашних животных, вынос бытовых отходов вблизи места жительства», — уточняется в сообщении.

Кроме того, жители области обязаны соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров. Это правило должно выполняться и в общественном транспорте.

Напомним, что режим самоизоляции с целью предотвратить распространение коронавируса для всех жителей независимо от возраста изначально ввели в Москве и Московской области. Все, кто проживает в этих субъектах, с 30 марта могут покидать квартиры только по нескольким четко определенным причинам.

Эту меру высоко оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, назвав ее логичным продолжением действий федеральных властей. Глава правительства призвал регионы последовать примеру двух субъектов и проработать вопрос введения аналогичных мер по всей стране, передает НСН.

К рекомендациям премьера прислушались многие регионы и объявили на своих территориях режимы самоизоляции, сообщает ИА Deita.ru. В частности, так поступили в Вологодской и Пензенской областях, запланировали ввести такой режим власти Якутии.