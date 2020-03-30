Экс-депутат Белых считает правильными меры самоизоляции в Москве

Санкт-Петербург, 30 марта. Меры, предпринятые в Москве для предотвращения распространения коронавируса, абсолютно продуманы и правильны. Такое мнение выразила депутат Государственной Думы VI и VII созывов Ирина Белых, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» в понедельник провела пресс-конференцию, посвященную пандемии коронавируса, распространению этой инфекции по миру в целом и по России в частности.

Белых обратила внимание на сознательность россиян, которые давно уже стали предпринимать меры по защите от вируса: использовать маски, соблюдать дистанцию. Она также высоко оценила каждый шаг, предложенный оперативным штабом для того, чтобы минимизировать случаи заражения в Москве.

«Главное, чтобы люди понимали: вирус не имеет рук, ног, глаз. Чтобы он возник, нужны переносчики. Это мы с вами», — обратила внимание экс-депутат.

Вице-президент по связям с общественностью ассоциации малых отелей Санкт-Петербурга Тамара Буйлова добавила, что не поддерживать решение властей ввести режим самоизоляции — смешно.

В Москве и Подмосковье уже начал действовать режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста. Данные меры предприняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Некоторые регионы последовали их примеру.

В целом, в стране зафиксировано более 1,8 тысячи случаев заболевания. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович ранее похвалила комплекс мер, утвержденный властями для борьбы с инфекцией. Она считает, что стране удалось отлично подготовиться и не дать вирусу распространиться по стране быстрыми темпами.