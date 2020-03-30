Либералы расписались в правовой несостоятельности, называя меры по самоизоляции Москвы незаконными

Жесткие карантинные меры мэра Москвы Сергея Собянина негативно восприняты либеральным сообществом. Венедиктов, Шульман, Мартынов, Гозман и Вишневский раскритиковали столичного градоначальника за намерение спасти людей, выдав установленный им законный карантин за политическую игру элит.

Либеральные спекулянты

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта подписал указ о внесении изменений «Указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. №12-УМ», устанавливающий режим домашней самоизоляции для всех жителей столицы. Решение предпринято в рамках работы властей и медицинских служб РФ по недопущению распространения коронавируса. Москвичам разрешено покидать квартиры только в определенных случаях (поход в аптеку или магазин, вынужденный выезд на работу, выгул питомцев).

Самоизоляция введена для снижения контактов между гражданами, контроля заражения и подготовки системы здравоохранения к возможному обострению ситуации. Не последнюю роль в установлении дополнительных ограничений сыграло поведение россиян, отреагировавших на объявление «нерабочей недели» покупкой билетов в Сочи и выездом на шашлыки. И это в то время, когда во всем мире гибнут люди.

Меры по защите населения от заболевания оценили в кабмине, сообщил ТАСС. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил на оперативном совещании с вице-премьерами, что всем регионам РФ нужно обратить внимание на опыт Москвы и Московской области. Работа на опережение может помочь в борьбе с коронавирусом, считает глава правительства. Согласно информации РИА Новости, Калининградская область уже отреагировала и с 31 марта перейдет на режим самоизоляции. Также известно о самоизоляции Мурманской области.

Но несмотря на меры, предпринимаемые властями, нашлись и критики, которые увидели в «защитных мероприятиях» нарушение прав граждан, признаки «тоталитарного государства» и начали заявлять, что введенные в Москве меры — незаконны.

Редактор отдела политики «Новой Газеты» Кирилл Мартынов на страницах «Эхо Москвы» выложил запись, в которой начал объяснять читателям, что карантин в Москве — это «авторитаризм», а само понятие «самоизоляция» — незаконно. И вообще — это покушение на право свободного передвижения. Словно по одной методичке ему начала вторить политолог Екатерина Шульман. И все там же — на «Эхо Москвы». Сам главный редактор Алексей Венедиктов в личном Telegram-канале заявил, что ЧС в столице — всего лишь способ создать новые органы власти и подчинить все одному коменданту.

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский в своем Telegram-канале поддержал риторику, заявив о незаконности «самоизоляции» и правовой ничтожности принимаемых мер. По его мнению, ограничения на передвижение нелегальны даже в том случае, если введение карантина логически оправдано. Вишневский выступил за официальное введение режима ЧС. Политик Евгений Гозман и вовсе увидел в карантинных мерах на территории Москвы и Московской области признаки распада государства. Почти одновременно с тирадой либералов в СМИ в Telegram-каналах прошла волна записей, повествующая о незаконности решения Собянина.

В свою очередь подобные заявления «экспертов», политиков и журналистов можно охарактеризовать как спекулятивные. Пользуясь сложившимся в стране и мире положением, паникой жителей, спикеры подняли выгодную для себя антивластную повестку, снова актуализировав тему «тоталитарности» РФ и существования беззакония. Но так ли это?

Буква закона

Несмотря на заявление либеральной общественности, в российском законодательстве точно урегулированы полномочия глав субъектов на введение ограничительных мер (карантинных мер). Например, об этом сказано в статье 5 ФЗ №52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно 1 статье указанного закона, под ограничительными мерами понимаются административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривающие особый режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, транспортных средств, грузов, товаров и животных.

Решение Собянина продиктовано в том числе предписанием от Роспотребнадзора, в публичный доступ которое выложили журналисты Daily Storm. Более того, оно было согласовано с президентом РФ Владимиром Путиным.

Есть и еще один закон, позволяющий Собянину, равно как и любому другому высшему должностному лицу субъекта федерации России, вводить ограничительные меры без объявления режима ЧС — ФЗ №68 от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Статья 1 указанного закона дает широкое понимание термина «чрезвычайная ситуация» и не ограничивает бедствия лишь узким пониманием техногенных и природных бедствий. Более того, из сути двух законов следует, что эпидемии входят в перечень ЧС.

Статья 4.1 ФЗ №68 дает право высшему должностном лицу субъекта федерации принять решение о введении ограничительных мер при региональном уровне реагирования (пункты 8.10 указанной статьи) даже при условии действия режима повышенной готовности. Напомним, в Москве такой режим установлен.

Вернемся к теме покушения на права и свободы. Ограничил ли Собянин своим решением права граждан на передвижение? Ответ — да. Но его действия были законны. Равно как будут легальны решения и всех других глав субъектов, так как конституция прямо позволяет ограничить права через федеральные законы в случае возникновения необходимости защиты конституционного строя, здоровья граждан, обеспечения безопасности и т.д.

Защита населения от коронавируса не достаточное основание?

Заигрались в политику

Сегодня в России распространяется вирус, который могут диагностировать, но вылечить его тяжелые формы пока что не могут. COVID-19 унес тысячи жизней, о чем свидетельствует опыт Италии и Китая. Сколько еще погибнет людей, пока изобретут вакцину — неизвестно. Пик заболеваемости в РФ не наступил, а потому логично принятие мер по снижению контактов между гражданами для того, чтобы минимизировать потери, выиграть время и подготовить систему здравоохранения.

Ввиду этого совсем непонятно, чего конкретно добиваются Шульман, Венедиктов, Вишневский, Гозман, Мартынов и им подобные. Хотят отменить самоизоляцию и пустить людей свободно гулять по городам, на шашлыки, в Сочи? Нужно, чтобы было как в Европе — с сотнями задыхающихся женщин и детей? Оппозиционные политики, журналисты должны понимать, что их критика может спровоцировать большое количество людей на нарушения ограничительных мер и привести к более быстрому распространению заболевания. Так, позиция «власть действует незаконно» влияет на формирование модели поведения, при которой захочется действовать вопреки. Сочи и шашлыки — самый яркий тому пример.

Либеральная общественность слишком заигралась в политику. Перешла границы дозволенного, делая абсурдные заявления вопреки логике и здравому смыслу. В контексте сложившейся ситуации стоит задаться вопросом: корректно ли говорить о законности предпринимаемых мер, если по факту все они направлены на защиту граждан и недопущение высокого уровня смертности, где смысл? Работа предприятий, транспорта, кафе и кинотеатров останавливается не потому, что кому-то в Кремле захотелось проявить власть и создать неудобства для граждан.

Пока что с сожалением можно отметить: некоторые представители либерального сообщества — хуже коронавируса. Так как вирус сознанием не обладает, он просто выживает и размножается. Оппозиционные же активисты и политики своими неуместными репликами намеренно создают угрозу для распространения заболевания и гибели людей. Пройдет время, работу по оказанию помощи населению детально проанализируют, а оппозиционеры снова скажут свое слово. И будет совсем неудивительно, если нынешние «критики самоизоляции» будут обвинять власть в том, что были предприняты не все меры.