Полчища зараженных сирийских боевиков в Мисурате привели к закрытию дорожного сообщения

Мисурата, 30 марта. Муниципалитеты, граничащие с Мисуратой, сообщили о закрытии дорожного сообщения с городом в качестве меры по сдерживанию распространения нового типа коронавируса. Заявление об этом в понедельник, 30 марта, передает AlHadathTV.

По данным телеканала, главы соседствующих с Мисуратой муниципалитетов приняли решение ограничить транспортную связь с городом, чтобы не допустить роста заболеваемости COVID-19. Опасения администраций оправданы — Мисурата наряду с Триполи стала местом, потенциально наиболее опасным с точки зрения распространения нового типа коронавируса.

Дело в том, что в город прибывает большое количество турецких самолетов, на борту которых находятся сирийские террористы. Имеется подтвержденная информация о том, что ранее в Ливию из Сирии была направлена группа из 72 радикалов, среди которых был зараженный COVID-19. Анкара предлагает им несколько тысяч долларов в месяц в обмен на участие в боях на стороне боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Эпидемиологическая ситуация в Триполи, оккупированном бандформированиями Файеза Сарраджа, также находится у критической отметки. По приказу Фатхи Башаги, главы «МВД» ПНС, запрещено размещать больных коронавирусом в больницы — вместо этого их велено направлять в тюрьмы, где, как известно, находится большое количество политических заключенных и похищенных людей.