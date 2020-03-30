Трамп намерен обсудить с Путиным борьбу с коронавирусом и цены на нефть

Москва, 30 марта. Президент США Дональд Трамп в понедельник планирует провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил, выступая в эфире телеканала Fox News.

По словам американского лидера, он намерен обсудить с Путиным борьбу с коронавирусом, а также цены на нефть. Кроме того, не исключено, что во время беседы глав государств будет поднят вопрос о Венесуэле, где с прошлого года наблюдается политическая нестабильность.

«Я буду говорить с джентльменом по имени Владимир Путин. Я буду говорить с ним об этом [о ценах на нефть — Прим. ФАН] и других вещах, потому что ладить с Россией — это хорошо», — отметил Трамп.

Заинтересованность в разрешении нефтяного кризиса хозяин Белого дома объяснил опасениями краха американской энергетики, которая тоже во многом зависит от цен на углеводородное топливо. Речь, вероятнее всего, идет об американских компаниях, добывающих сланцевую нефть. Она более дорогая в производстве, поэтому сланцевики сильнее остальных пострадали от падения цен.

Напомним, что обрушение нефтяных котировок произошло после того, как экспортеры не смогли согласовать с Россией новую сделку по сдерживанию объемов добычи. Саудовская Аравия настаивала на том, чтобы сократить производство нефти еще сильнее, Россия же предлагала сперва изучить влияние эпидемии коронавируса на мировой рынок. В результате сделка так и не была согласована, и Саудовская Аравия объявила России «ценовую войну», начав жестко демпинговать, опуская цену ниже рыночной и при этом выбрасывая на рынок еще больше «черного золота».

Примечательно, что, по словам экспертов, сделка по сокращению объемов добычи успокаивает игроков на бирже, но при этом не способствует реальному снижению предложения, так как освободившуюся нишу тут же занимают американские сланцевики.