Россиянин рассказал о ситуации в охваченном коронавирусом Нью-Йорке

Нью-Йорк, 30 марта. Россиянин Виталий Куприй рассказал, как живет американский город Нью-Йорк в условиях эпидемии коронавируса.

По его словам, к настоящему моменту все медицинские учреждения города «забиты под завязку» больными коронавирусом.

«В Нью-Йорке сейчас жесть полнейшая, потому что за две недели количество зараженных выросло до 40 тысяч. Госпитали все забиты под завязку, все врачи работают по 24 часа в сутки», — пояснил Куприй.

Он также добавил, что в центральных частях города развернуты мобильные морги. Кроме того, в морги были переоборудованы все катки и ледовые арены. Власти призывают горожан оставаться дома и обращаться к медикам в случае крайней необходимости, передает iReactor.

«Советуют даже не думать звонить в скорую. Вот у меня под окном скорая помощь ездит каждые 5–7 минут. Если на улицу выйти, то только и слышно, что скорая гоняет туда-сюда», — отметил россиянин.

По его словам, в результате эпидемии многие жители Нью-Йорка потеряли работу, что привело к увеличению уровня уличной преступности.

«У меня под окнами тоже, то дерутся, то стреляют, потому что была куча нелегалов — мигрантов, мексиканцев. Они все работали: кто по стройкам, кто по ресторанам, а сейчас все это схлопнулось», — добавил Куприй.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 634 тысяч человек. От вируса погибло более 33 тысяч человек.

На территории США зарегистрировано 140 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, погибло более 2,5 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.