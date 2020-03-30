Новиков объяснил манипуляции властей Украины с «подменой понятий» в Минских соглашениях

Россия признала возможным пересмотр Минских соглашений, одобрив создание Консультативного совета для политического урегулирования конфликта в Донбассе, считает вице-премьер-министр правительства Украины Алексей Резников. Депутат Государственной думы Дмитрий Новиков назвал такое заявление попыткой «подмены понятий».

В рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе было решено сформировать Консультативный совет по политическим вопросам. Участник переговоров в Минске от украинской делегации Алексей Резников в интервью изданию «РБК-Украина» сообщил, что это является изменением Минских соглашений.

«Этим шагом [созданием Консультативного совета] мы уже корректируем минский процесс, который Россия так не хотела менять, ссылаясь на то, что «так было подписано». Было подписано, хорошо, но сейчас пришло время модернизации», — сказал Резников.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков объяснил, что киевские власти пытаются дезавуировать Минские соглашения. По его словам, есть несколько способов это осуществить.

«Во-первых, настаивать на их официальной отмене. Этого в ближайшем времени сделано не будет. Во-вторых, используя возможности силы, выламывать эти соглашения и проводить свою собственную линию. Однако возможностей разговаривать с позиции силы у Украины в отношении Донецка и Луганска нет. Республики продемонстрировали готовность защищать свою территорию от каких-либо вторжений. В-третьих, выдать желаемое за действительное, истолковывая существующие соглашения в своих интересах. Сейчас предпринимается попытка подмены понятий, так как ничего другого не получается», — заявил Новиков в интервью Федеральному агентству новостей.

При этом парламентарий подчеркивает, что у политической элиты Украины дезавуирование Минских соглашений является «большой мечтой».

«Дело доходит до того, что они видят решение этого вопроса в тех шагах и событиях, которые не несут какой-либо смысловой нагрузки. Минские соглашения единственные могут служить для нормализации ситуации и решения проблем, от которых страдает огромное количество людей. Задача политиков, если они пришли в государственную власть, работать в интересах людей. Только Минские соглашения составляют основу для решения проблемы», — убежден депутат.

Недавно в Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы. Российскую делегацию возглавлял замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Как стало известно, по результатам встречи трехсторонней группы было решено создать Консультативный совет в составе политической подгруппы ТКГ.

Однако бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев не назвал такой результат прорывом. Политик обратил внимание, что сторонам конфликта пока что не удалось договориться о самом главном — прекращении огня.

Напомним, весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.