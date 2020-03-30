«Чиллившие» за границей россияне вспомнили о патриотизме, испугавшись коронавируса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова элегантно прошлась в Facebook по живущим за рубежом богатым россиянам, которые на фоне пандемии коронавируса слезно просят помочь им с возвращением на Родину. «Богатенькие русские Буратино» жалуются на коллапс медицины в Европе, в том числе в облюбованном ими Лондоне и рвутся домой — к родным пенатам, которые они, будучи не только трусоватыми, но и туповатыми, в свое время неосмотрительно покинули. Видимо, пока, как говорится, жареный петух не клюнет, нашим компрадорским элитам просто не приходит в голову подумать об уважении к Родине. Ну что ж, коронавирус им об этом напомнил.

Советы любителям «чиллить»

Вот как описывает эту ситуацию Telegram-канал «Беспощадный пиарщик»:

«Соотечественники, которые застряли за рубежом, негодуют и требуют, чтобы их немедленно вывезли, по поводу чего МИД (ну понятное дело) /якобы ничего/ не делает: срочно пришлите авианосец!»

Однако не стоит искать виноватых там, где их нет, советуют авторы канала — ведь именно МИД РФ на протяжении нескольких месяцев твердил:

«Сограждане, эпидемиологическая обстановка в мире не очень хорошая, воздержитесь от поездок в регионы риска!»

Увы, куда там! Вопли о помощи теперь раздаются и из Индии, где застряли десятки тысяч россиян, и из Таиланда, и из Гватемалы (что там делают все эти люди, остается только гадать).

«Когда стало очевидно (и скажите нам, что это не так), что большого шухера не миновать, казалось бы — бери руки в ноги и самоэвакуируйся. Особенно, когда тот же российский МИД начал алармировать и призывать всех вернуться домой (напомним, границы еще не закрыты!). Однако все продолжали ходить по барам и чиллить», — пишет в связи с этим «Беспощадный пиарщик».

Все эти любители «чиллить» (то есть на новомодном сленге — «расслабляться, забивая на все и вся»), профукали момент, когда МИД начал формировать списки на фоне закрывающихся границ. И вот теперь поздно — границы уже на замке.

«МИД — это не палочка-выручалочка, не волшебник в голубом вертолете с внезапным кино. <…> По первому звонку, который вы сделали спустя два дня после объявления государственной блокады, вас никто не побежит спасать. Единственное, что вы можете сделать — это сообщить МИДу свои данные и ждать», — советуют авторы канала.

Пропущенные сигналы

Все эти люди, которые теперь пытаются переложить свои личные косяки на МИД, видимо, в силу своего, скажем так, невысокого интеллекта, не поняли многочисленных сигналов, посылаемых президентом России. Глава государства неоднократно говорил, что пора вспомнить не только о своем комфорте, сверхдоходах и разных «хотелках», но и подумать о Родине. Президент давно, скажем мягко, намекал, что тем, кто еще в 1990-е подался на Запад, в том числе в туманный Альбион, пора задуматься и вспомнить, что все они граждане России, и что счета и имущество патриотичнее и надежнее держать дома, а не за морями.

Однако, видимо, «намеков» оказалось недостаточно. Жадность и подобострастие перед «западными элитами» заставляли их российских подражателей вести себя все более самонадеянно.

Именно они — развращенные и оболваненные западной пропагандой элиты — во многом несут ответственность за появление в нашей стране «пятой колонны», которая провоцирует протесты, а теперь еще и побуждает людей наплевательски относиться к режиму самоизоляции (все эти поездки на шашлыки в разгар эпидемии и тому подобные «вольности»).

Люди смотрят на осевших на Западе «богатеньких Буратино», которые живут, как будто им закон не писан, и думают, что это норма, хотя это абсолютно не так.

Поучительная история

Вот некоторые комментарии под записью Марии Захаровой.

«Поучительная история, — пишет блогер из Грузии Вазо Капанадзе. — Кстати, многие уехавшие из Грузии в западные страны за поисками лучшей жизни тоже во весь голос кричат: «Мы граждане Грузии! Верните нас обратно!» и тоже начинают вспоминать об уважении к Родине и ее народу. И, кстати, ни одного случая, когда кто-нибудь, находящийся в РФ, просит вернуть его в Грузию. Это значит, что проблемы у нас практически общие, и что мы близкие народы, которых разделили политические невзгоды и политики-авантюристы».

«А нельзя вывозить их [взывающих о помощи из Лондона] в Россию с условием возвращения обратно всего того, что ими было вывезено? — с иронией интересуется Сергей Богатырев. — Обычно «возврат» должен производиться в полной комплектации. А то как-то странно получается».

«Зато сколько сразу появилось новых патриотов, вспомнивших, что они граждане России. Вопрос лишь в том, останутся ли они таковыми, когда все это закончится», — не верит в раскаяние «заблудших» Олеся Алдушенко.

«Эти богатые граждане только о самих себе и своем добре пекутся. Они готовы погнать пустой самолет только за своим отпрыском, а на остальных им наплевать. Но к себе ждут доброго отношения», — пишет Вера Пономарева.

И так далее.

Единственный плюс

Пора подвести некоторые итоги. Заметьте: когда стало по-настоящему страшно, все эти представители элит побежали за помощью к властям страны, про которую они сами говорили «эта»! Такое вот «возвращение блудного сына». Вот только есть сомнение, что элитарный «сын» действительно прозрел и раскаялся.

А теперь выводы: