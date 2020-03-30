Липецкая область объявила режим самоизоляции, Астраханская уходит на карантин

Липецк, 30 марта. Власти Липецкой области ввели режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса. Об этом в понедельник заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Я принял решение ввести режим общей самоизоляции на всей территории области. Без крайней необходимости жителям запрещается выходить на улицу независимо от их возраста. Вы можете дойти до ближайшего магазина или аптеки, а также доехать до места работы. Но не более того», — пишет он в Instagram.

Артамонов подчеркнул, что общественный транспорт и магазины будут работать в прежнем режиме. Въезд и выезд из региона никто закрывать не будет.

По словам политика, за последние три дня в области было выявлено 5 новых случаев коронавируса, у 23 человек есть подозрение на коронавирусную инфекцию. При этом губернатор обратил внимание, что 8 из этих 23 человек — медики, которые контактировали с нарушившим карантин зараженным коллегой. Артамонов назвал нарушение карантина преступной халатностью и пообещал привлечь врача к суду.

Отметим также, что власти Астраханской области по настоянию регионального санитарного врача объявили карантин. Соответствующий документ в понедельник был опубликован на сайте областного правительства.

«Ввести с 30.03.2020 на территории Астраханской области ограничительные меры (карантин). Распоряжение подлежит официальному опубликованию», — говорится в тексте распоряжения.

Липецкая область стала шестым регионом, где был объявлен режим самоизоляции. Ранее аналогичные меры предприняла Москва, Подмосковье, Мурманская, Калининградская и Вологодская области. Местным жителям рекомендуется покидать дома только в случае крайней необходимости — чтобы сходить в магазин, аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой.