Казань, 30 марта. В Татарстане вводится режим обязательной самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

По ее словам, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение, которое вводит тотальный режим самоизоляции на территории республики. Фазлеева отметила, что граждане могут покидать место жительства в случае крайней необходимости. К нарушившим правила карантина гражданам будут применяться санкции.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 634 тысяч человек. От коронавируса погибло более 33 тысяч человек.

В России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.