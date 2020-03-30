Киев, 30 марта. Эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые 29 марта прибыли в киевский аэропорт «Борисполь», отказались от обсервации и попытались сбежать из терминала.

Отмечается, что все прибывшие домой украинцы должны подписать обязательство о 14 днях обсервации для медицинского наблюдения. Пассажиры рейса из Вьетнама рассказали, что перед перелетом их не уведомили о карантине. По данным издания УНИАН, украинцы пробовали выбить дверь и прорваться через контроль.

Как уточнила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталина Грохольская, туристов хотели вывезти из аэропорта организованной группой. Многих встречали родственники. Вернувшиеся из Вьетнама украинцы попытались сбежать из аэропорта от карантина.

«Информации о том, что они отказались от обсервации, нет. Все они подписали соответствующие документы о самоизоляции и выехали своим ходом из «Борисполя», — сказала она.

Позже СМИ написали, что вернувшимся из-за рубежа украинцам предлагали два типа обсервации: бесплатную в киевском отеле «Казацкий» и платную.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал число заболевших коронавирусом в России, которые находятся в тяжелом состоянии, — 32 человека. Он сообщил, что по всей России для заболевших коронавирусной инфекцией подготовлено 78 тысяч коек.

Напомним, о тяжелых больных с COVID-19 сообщали представители оперативных штабов в Москве, Чечне и Свердловской области. По словам главврача столичной инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко, в реанимации сейчас находятся 19 пациентов. У четверых людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, диагностирован коронавирус.

За последние сутки в России было выявлено 302 новых случаев заражения COVID-19. Общее число заболевших составляет 1836. 66 человек выздоровели, девять умерли.