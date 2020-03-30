Гаспарян убежден, что «Новая» будет отрицать сотрудничество своих журналистов с боевиками

Москва, 30 марта. Главред либеральной «Новой газеты» Дмитрий Муратов продолжит покрывать представителей своей редакции, сотрудничающих с террористами, считает политолог и публицист Армен Гаспарян.

Напомним, что СК России начал проверку деятельности корреспондента «Новой» Дениса Короткова, подозреваемого в связях с боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Поводом для разбирательств стало расследование Федерального агентства новостей «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»1.

Однако в газете заявляли, что все мероприятия в отношении журналиста уже завершены. Следователи якобы приняли решение не открывать против него уголовное дело, так как «не смогли найти состава преступления». Но позднее выяснилось, что публикации о прекращении расследования оказались фейковыми, и проверка продолжается.

Это говорит о том, что главред издания Дмитрий Муратов очевидно обеспокоен сложившейся ситуацией и пытается замять ее, поскольку громкий скандал, влекущий уголовное дело, может оставить издание без спонсирования со стороны зарубежных инвесторов.

По мнению Гаспаряна, защитная реакция «Новой» в этих обстоятельствах абсолютно предсказуема и объяснима.

«Совершенно очевидно, что «Новая газета» будет всячески отрицать очевидное. У нее, извините, многолетняя кредитная история. Напомню, что 13 лет назад их ловили на фейках с публикациями к 9 Мая с фотографией якобы ГУЛАГа, на самом деле — немецких концентрационных лагерей», — отметил он в комментарии для iReactor.

Политолог уверен, что за прошедшие годы ничего не изменилось, и в редакции продолжают действовать по старому сценарию.

Именно поэтому Муратов продолжит любыми способами защищать Короткова.

«Игнорирование новостей — это тоже защита, поэтому здесь все понятно. Даже если, например, завтра генпрокуратура или следственный комитет возбудит уголовное дело по поводу бесконечных фейк-ньюс, «Новая газета» ни слова об этом не скажет. А если и скажет, то только в модуле, что это очередные гонения на свободу слова и свободу СМИ», — резюмировал Гаспарян.

Отметим, что ранее Муратов отказался комментировать запущенную в отношении издания прокурорскую проверку, связаться с ним попытался корреспондент «ПолитРоссии». Узнав тему разговора, главред «проявил нервозность», он реагировал с неприкрытым раздражением.

1 Организация запрещена на территории РФ.