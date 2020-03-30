Семья из Петербурга застряла на островах в Тихом океане

Санкт-Петербург, 30 марта. Семья Родионовых отправилась в путешествие почти месяц назад. Они побывали в Австралии, Новой Зеландии, на острове Тасмания, а потом застряли в Тихом океане из-за коронавируса.

По словам Натальи Родионовой, 14 марта вместе с мужем и сыном она отправилась на остров Раротонга. Вылет обратно в Россию был намечен на 20 марта.

Однако Новая Зеландия закрыла границы и на самолеты пускали только граждан этой страны.

«Конечно, мы были в шоке, не то слово! Конец отпуска, денег нет», – рассказала Родионова, ее слова приводит «Петербургский дневник».

Застрявшим на острове путешественникам помогли местные жители — им предоставили бесплатные завтраки и дали а аренду жилье с большой скидкой.

Позднее границы открыли, но цены на билеты подорожали в несколько раз. Обратный путь в Россию обойдется петербуржцам в 1,2 млн рублей. Родионова призналась, что таких денег у них нет.

Россиянка сказала, что у нее есть небольшой заработок в Интернете, но этого мало. Они с мужем уже присмотрели вакансии в местном Duty Free.

При этом карантин власти ввели совсем недавно. В небольшие магазины запускают по одному человеку, а в супермаркетах заставляют ходить «по стрелочкам», все очень строго.

Незапланированный отпуск Родионова проводит с семьей и думает, как выбираться с острова. Женщина призналась, что очень хочется вернуться домой, и поэтому она надеется на помощь МИД РФ.

Ранее сообщалось, что российские туристы, застрявшие в Эмиратах, вернулись на родину. Они прилетели в Москву самолетом «Аэрофлота».