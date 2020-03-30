Путин призвал развернуть дополнительные центры диагностики коронавируса

Москва, 30 марта. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости открытия дополнительных центров диагностики коронавируса — как в государственных организациях, так и в частных.

Напомним, что ранее власти Москвы, Московской, Мурманской, Калининградской и Вологодской области объявили режим полной самоизоляции. Это значит, что местным жителям рекомендуется покидать дома только в случае крайней необходимости — чтобы сходить в магазин, аптеку, выбросить мусор или погулять с собакой.

Эти меры предпринимаются для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса. На прошлой неделе Путин объявил, что следующая неделя будет выходной и попросил россиян без лишней необходимости не выходить на улицу. Особенно это опасно для пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед коронавирусной инфекцией.

Согласно официальной статистике, размещенной на сайте Роспотребнадзора, в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом в 71 регионе. 66 человек выздоровели.

В мире основные очаги коронавируса находятся в Китае, Иране, Италии, Испании, Германии и США. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. ВОЗ советует всем заболевшим принимать парацетамол. По словам специалистов, вакцина против коронавируса нового типа, с учетом клинических испытаний, будет готова минимум через 11 месяцев.