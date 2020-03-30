Путин рассказал, как Россия предотвратила большой прирост заразившихся коронавирусом

Москва, 30 марта. Россия смогла предотвратить большой прирост заразившихся коронавирусом нового типа на прошлой неделе благодаря профессиональным и обоснованным действиям. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин на совещании с полномочными представителями в федеральных округах.

По его словам, именно такой грамотный подход позволил стране выиграть время и сдержать взрывное распространение коронавируса.

«И этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать», — подчеркнул глава государства.

Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в декабре прошлого года в Китае, затем вирус быстро распространился по миру и охватил уже более 170 стран. Его жертвами стали свыше 34 тысяч человек, больше всего пострадали КНР, США и Италия.

Власти РФ оперативно утвердили комплекс мер по борьбе с коронавирусом. В частности, приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры и режим повышенной готовности.

По последним данным, в России зафиксировано 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели. Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович ранее похвалила действия властей. Она считает, что РФ практически опередила инфекцию своей подготовленностью: это касается и эпидемиологического надзора, и самоизоляции.