Мощный взрыв произошел в окрестностях Дамаска, есть жертвы

Москва, 30 марта. Мощный взрыв прогремел в понедельник в сирийском населенном пункте Канакир, расположенном на западе провинции Дамаск. В результате пострадали четверо детей, один из которых находится в критическом состоянии, сообщает корреспондент сирийского ТВ в Twitter.



Чуть позже он добавил, что один из пострадавших детей все же умер. Журналист не стал уточнять, был ли взрыв результатом теракта. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за эту трагедию.

مراسلنا: انفجار مجهول يتسبب بإصابة أربعة أطفال أحدهم بحالة حرجة في بلدة كناكر بريف دمشق الغربي — Halab Today TV قناة حلب اليوم (@HalabTodayTV) March 30, 2020

Отметим, что война в Сирии продолжается с 2011 года. Ситуация усугубляется широким вовлечением в конфликт иностранных государств и террористических группировок. Так, например, еще несколько лет назад террористическая организация «Исламское государство»1 (запрещена в России) контролировала значительные территории Сирии и Ирака, пока правительственным силам обеих стран не удалось разбить основные силы боевиков и освободить большую часть захваченных территорий. Сегодня сирийская провинция Идлиб практически полностью контролируется джихадистами, которые периодически устраивают атаки как на военных, так и на мирных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.