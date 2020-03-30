Пучков ответил анекдотом на «неистребимое стремление украинцев к свободе»

Писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков уверен, что украинские власти не интересует здоровье нации.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба объяснил побег граждан из карантина «неистребимым стремлением к свободе».

«Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного [проявления] неистребимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой», — сказал глава МИД Украины во время брифинга.

В то же время Кулеба добавил, что украинцы должны ответственно относиться к своему здоровью и благосклонно воспринимать введенные Киевом карантинные мероприятия. Такое отношение к произошедшему со стороны представителей власти известный российский писатель и видеоблогер Дмитрий Пучков (также известный под прозвищем «Гоблин») назвал легкомысленным.

«Одна нецензурщина на ум приходит. Ситуация, как в том анекдоте: «— Молодой человек, проснитесь, вы обо***ались <обгадились>! — А я и не сплю». Государственной власти на Украине просто нет, удивительно, как они этих людей-то вывезти смогли, а то с Китаем у них сплошные приключения были. Ну ладно, вывезли, а теперь граждане «благодарны», никто этим гражданам не указ. И если вот такое вот стремление к свободе приведет к тому, что граждане Украины заболеют и умрут, украинские «власти» можно только поздравить — вы добились замечательных успехов в реализации свобод», — резюмировал Пучков во время интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Напомним, 29 марта эвакуированные из Вьетнама граждане Украины отказались от ранее введенной обязательной обсервации и сбежали из аэропорта, прорвав оцепление охраны. Еще одна группа путешественников, которая прилетела из столицы Катара, выпала из поля зрения военных врачей по пути к отелю.

То есть в то время, когда бушующая в мире коронавирусная инфекция буквально выкашивает население некоторых развитых европейских стран, прибывшие из потенциально опасных поездок украинцы опрометчиво принимают решение о побеге из карантина. И это украинские власти называют свободой. Тут стоит отметить, что по последним данным, на Украине были выявлены 480 случаев заражения COVID-19, 11 пациентов скончались. В стране действует карантин и режим чрезвычайной ситуации.

В настоящее время в мире вирусом заразились 724 тысячи человек. 34 тысячи умерли, свыше 150 тысяч излечились.