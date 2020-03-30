Сирия, 30 марта. «Отряды народной самообороны» нанесли ракетный удар по штабу «Сирийской национальной армии» в Алеппо. ВС Турции провели патрулирование по трассе М4 в Идлибе. Террористы «Исламского государства»1 обстреляли из минометов конвой «Хашд Шааби» в Ираке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Отряды народной самообороны» (YPG): нанесли ракетный удар по штаб-квартире протурецких сил в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): ранило четырех членов «Хашд Шааби» в иракской провинции Анбар.

«Демократические силы Сирии» (SDF): установили две самодельные бомбы в зоне операции «Источник мира» и нейтрализовали четырех террористов «Исламского государства» в Хасаке.

ВС Турции: провели патрулирование на трассе М4 на юге Идлиба; нашли и уничтожили два СВУ на севере Хасаки.

Провинция Алеппо

Пользователь Twitter Harbieh Nadie (harbiehnadie) передает, что на севере провинции снова произошло столкновение на линии разграничения сил протурецкой «Сирийской национальной армии» и «Отрядов народной самообороны» (YGP). Как сообщает источник, курдские боевики открыли огонь по опорным пунктам союзников Анкары и нанесли прямой ракетный удар по штаб-квартире группировки. Точное место не уточняется.

Провинция Идлиб

Как сообщает Telegram-канал «Вестник Дамаска», турецкий конвой провел патрулирование на участке трассы М4 между поселениями Серакиб и Мусайбин. Военная полиция ВС РФ не присоединилась к патрулю. Напомним, что в соглашении от 5 марта этого года, которое было заключено по итогам переговоров президентов РФ и Турции в Москве, было предусмотрено введение прекращения огня, а также проведение совместного патрулирования силами турецкой армии и российской военной полиции по трассе М4, вдоль которой будет также уставлена зона безопасности шириной в 12 километров. Тем не менее, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и аффилированных группировок продолжают саботировать патрулирование, установив на трассе заграждения и организовали серию протестных акций. Оперативный штаб «Ва-Харид аль-Муминин» отказался покидать свои позиции и пообещал атаковать российские конвои.

Согласно данным российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС), за прошедшие сутки на территории Сирии не было выявлено ни одного факта нарушения режима прекращения огня.

Провинция Хасака

Министерство обороны Турции сообщило, что в ходе рейда сил внутренней безопасности в городе Рас аль-Эйн сотрудники обнаружили два самодельных взрывных устройства, установленных боевиками «Демократических сил Сирии» на пути следования конвоев турецкой армии. Как сообщает источник в сети Twitter (tcsavunma), оба СВУ были подорваны за городской чертой, что помогло избежать жертв среди гражданских.

По информации медиаресурса Intelligence Fusion, из подконтрольной боевикам SDF тюрьмы «Ас-Сина» в городе Хасака сумели совершить побег 15 террористов «Исламского государства», включая трех полевых командиров. В течении часа южные кварталы города прочесывали отряды «Демократических сил Сирии», к которым присоединились вертолеты и беспилотники международной коалиции. По данным источника в сети Twitter (Raqqa_SL), в ходе рейдов были убиты четверо беглецов.

Бунт в «Ас-Сине» продолжается, террористы захватывают в заложники других заключенных. Первый этаж тюрьмы по-прежнему под контролем «Исламского государства».

Ирак

На севере Ираке в провинции Анбар террористы запрещенного в РФ «Исламского государства» совершили нападение на конвой сил «Хашд Шааби». Как указывает агентство SANA, столкновение произошло в районе деревни Акашат, где боевики открыли огонь из минометов по автоколонне иранского ополчения. В итоге получили ранения один боец и еще два сотрудника пограничной службы, после чего «Хашд Шааби» открыли ответный огонь по нападающим, вынудив отступить их в пустыню. Сутками ранее «спящие ячейки» ИГ совершили вылазку в провинции Салах ад-Дин, где совершили нападение на КПП иракской полиции, ранив четырех человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.