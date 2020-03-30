Кличко пригрозил киевлянам большой катастрофой, если не прекратят «тусовки»

Киев, 30 марта. Мэр Киева Виталий Кличко предупредил о грядущей большой катастрофе, если горожане не будут соблюдать правила карантина по коронавирусу.

Кличко призвал киевлян перестать нарушать предписания властей и не устраивать массовые собрания. Мэр Киева отметил, что некоторые несознательные граждане устраивают пикники, аншлаги на детских площадках и даже отказываются от обсервации по возвращению из-за рубежа.

«Кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так, мягко говоря глупо. Есть сознательные граждане, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло», ― приводит слова Кличко портал «112».

По словам градоначальника, уже ряд стран столкнулись с критическими последствиями массового заболевания коронавирусом: врачам приходится выбирать, чьи жизни спасать.

«Я говорю без преувеличений: если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа», ― добавил Кличко.

Кроме того, глава Киева опроверг сообщения о том, что якобы вирус поражает только людей старшего поколения и безвреден для молодых. Среди киевлян много случаев заражения людей от 30 лет и двое зараженных детей. Он призвал перестать «жить в иллюзиях».

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. Лидерами по количеству зараженных остаются США, Италия и Китай.

По последним данным, на Украине зафиксировано 480 случаев заболевания коронавирусом, в том числе за последние сутки заразились 5 человек, 11 человек погибли.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил сократить оклады чиновников на фоне распространения коронавируса. Исключение предлагается сделать для тех, кто занят в борьбе с инфекцией и занимается вопросами нацбезопасности и обороны.