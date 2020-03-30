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Правительство РФ увеличило максимальный размер пособия по безработице

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Правительство РФ увеличило максимальный размер пособия по безработице

Москва, 30 марта. Правительство России выпустило постановление об утверждении пособия по безработице. Минимальная сумма пособия осталась на уровне 1500 рублей, как и в 2019 году, максимальная же увеличилась с 8000 рублей до 12130 рублей.

«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в сообщении.

Документ, который в понедельник был опубликован на официальном портале правовой информации, уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отметим, что некоторые регионы также принимают на местном уровне шаги по поддержке населения в условиях вынужденного карантина. Так, например, в Московской области начали выплачивать пособия в размере 15 тыс. рублей для тех, кто потерял работу из-за коронавируса. Средства выплачиваются, если жители Подмосковья работали по договору или если запись о трудоустройстве была внесена в трудовую книжку. В Москве выплаты по случаю потери работы составляют 19500 рублей. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что выплаты будут назначаться автоматически, без заявлений.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Правительство РФ увеличило максимальный размер пособия по безработице

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Источник: Официальный портал правовой информации
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