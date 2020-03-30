Врио главы Иркутской области ввел режим самоизоляции

Москва, 30 марта. Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев попросил жителей региона оставаться дома и выходить на улицу только в случае крайней необходимости.

В Иркутской области 18 марта объявили режим повышенной готовности, а на следующий день перевели школьников и студентов на дистанционное обучение, отменили спортивные мероприятия, приостановили работу учреждений культуры. С 30 марта по 3 апреля в регионе будут открыты для жителей только аптеки и продовольственные магазины.

Кобзев на своей странице Instagram опубликовал обращение к гражданам, призвав их следовать режиму самоизоляции. Карантинные мероприятия вводятся 30 марта.

«Дорогие друзья. Прошу вас быть ответственными и соблюдать меры предосторожности. Оставайтесь дома. Ограничьте контакты с людьми!» — сказал врио главы области.

В Иркутской области официально подтвержден диагноз двух заболевших коронавирусом. Это женщина, вернувшаяся из ОАЭ, и мужчина, приехавший из Испании.

Всего в стране, по последним данным, зафиксировано 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели. Власти России утвердили комплекс мер по борьбе с коронавирусом. В частности, приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры и режим повышенной готовности.

Ранее несколько других регионов России объявили о режиме изоляции. Например, о полной самоизоляции вслед за Москвой и Подмосковьем заявили власти Вологодской области. Калининградская область с 31 марта тоже переходит на такой режим.