Политолог назвал главную проблему Украины во время эпидемии коронавируса

Ситуация с пандемией дает украинским политикам уникальный шанс не просто задуматься о состоянии системы здравоохранения, но заработать политические очки. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Увольнение Емца

Верховная рада Украины уволила Илью Емца с должности главы министерства здравоохранения, которую он занимал не больше месяца. Это решение на внеочередном заседании парламента в понедельник поддержал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, ссылаясь на источник в Минздраве и фракции «Слуга народа» рассказал, что глава ведомства Емец не смог наладить работу министерства и не может подготовить реальный план по противодействию коронавирусу. Поэтому им якобы было принято решение об отставке.

Ранее Минздрав Украины сообщал о 480 заразившихся новым типом коронавируса в стране, 11 человек скончались, шесть пациентов выздоровели.

«Людям не до войны»

Как отметил Андрей Иванов, проблема с распространением коронавируса на Украине наглядно показывает, до какой степени медицину в этой стране успели развалить. В поликлиниках и больницах нет самого элементарного. Уволенный министр просто стал козлом отпущения, уверен эксперт.

«На самом деле ситуация с пандемией дает украинским политикам уникальный шанс не просто задуматься о состоянии системы здравоохранения. Нет, можно получить политические выгоды в плане урегулирования конфликта в Донбассе. Посмотрите, сейчас весь мир так или иначе солидаризуется в борьбе с этой страшной угрозой. Военное противостояние отходит на второй план перед болезнью. Это касается очень многих «горячих» точек по всему миру. Сейчас людям объективно не до войны, не до передела власти», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, сегодня самое время Киеву, Донецку и Луганску проявить солидарность и взаимовыручку. Взять и начать сотрудничать именно в области сохранения жизней людей.

«Увидите, что завтра многие политические вопросы можно будет снять. Единственное, для этого нужна добрая воля. Но что же мы видим сегодня? Счет идет на минуты, количество заболевших растет по экспоненте, а депутаты решили заняться политическими играми. Хорошо, сняли одного министра, показали народу, что кто-то наказан. А дальше что? Новый министр, только вступив в должность, сможет за несколько часов исправить ситуацию? Совершенно неадекватная ситуации реакция политических элит. И это главная проблема Украины — неадекватность руководства страны», — добавил Андрей Иванов.

Политолог выразил мнение, что неадекватная позиция украинского руководства находит отражение абсолютно во всех сферах и при любых обстоятельствах, будь это долгосрочное экономическое сотрудничество, или распространение коронавируса.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новый коронавирус в китайский город Ухань завезли американские военные. Дипломат проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.