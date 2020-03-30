Доктор Мясников рассказал, когда коронавирус в России станет контролируемой инфекцией

Москва, 30 марта. Россия имеет все шансы перевести коронавирус в разряд контролируемых инфекций к маю. Об этом заявил известный телеведущий и главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников в программе «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Он отметил, что новый коронавирус на 75% схож с другими известными вирусами, которые давно «ходят» среди человечества, поэтому медикам известны его «технические характеристики».

«По техническим характеристикам: всплеск, потом два месяца [инфекция распространяется], спад. В итоге через два-три месяца вирус естественным путем идет на спад. Потом волнами он идет по затихающей и уходит», — объяснил врач.

Он отметил, что инфекция начнет идти на спад и в силу того, что с приближением лета будет увеличиваться количество ультрафиолета. В связи с этим, уверен Мясников, сейчас крайне важно соблюсти карантинные меры.

«Все шансы есть к маю эту инфекцию перевести в разряд контролируемых, так сказать. Надо к этому стремиться, этого не смогут сделать врачи. Врач не приспособлен работать с эпидемией, он может только лечить», — констатировал специалист.

На высокую эффективность самоизоляции и карантина во многом рассчитывают российские власти. Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю с 30 марта до 5 апреля, чтобы сократить количество контактов между людьми и, следовательно, уменьшить число новых случаев заражения.

Наряду с Мясниковым выждать отведенный период призывают и другие медики. Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова настоятельно рекомендовала россиянам оставаться дома, чтобы снизить скорость распространения коронавируса, и объяснила, как инфекция моментально распространяется по миру.