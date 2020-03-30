Малинкович считает, что ЛДПР и КПРФ обуржуазились и заинтересованы только в деньгах

Москва, 30 марта. ЛДПР и КПРФ за десятилетия у власти привыкли к огромному госфинансированию, превратились в буржуазные политсилы и не транслируют интересы своих избирателей, считает зампред ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович.

«Если непарламентские партии живут за счет членских взносов и отчитываются за каждую потраченную копейку, то КПРФ и ЛДПР тратят без особого контроля не только бюджетную поддержку, но и средства, привлекаемые от олигархов», — подчеркнул он в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Яркий пример тому, как подчеркнул Малинкович, использование денег бизнесмена Павла Грудинина, выдвиженца в президенты от КПРФ.

Этот персонаж неоднократно становился центром политических скандалов: был замешан и в перепродаже недвижимости, невыплате дивидендов акционерам, уличен в сокрытии незадекларированных многомиллионных зарубежных счетов и активов.

Помимо этого, как отметил Малинкович, в этих партиях совершенно отсутствует контроль со стороны избирателей: «В руководстве партии сидят не идейные, а «свои».

«Истинные марксисты – в районных ячейках, а в ЦК КПРФ — исключительно приближенные Зюганову. Это родственники, друзья и просто удобные люди», — подчеркнул он.

Малинкович убежден, что финансовых скандалов в этой партии куда больше, чем доходит до СМИ, и все это из-за системных ошибок партстроительства.

«В целом пример КПРФ показывает, что с ее внутрипартийной системой нужно что-то делать – создавать социальные лифты, обеспечивать сменяемость лидеров», — пояснил он.

Отметим, что финансовый скандал разгорелся и в другой парламентской партии — ЛДПР. Дело по факту хищения денежных средств молодежных организаций, подконтрольных ЛДПР в начале марта передано в Следственный комитет. Согласно официальным данным на сайте МВД, утечки из «партийной кассы» были выявлены еще в августе 2018 года. Обвинения предъявили двум сотрудникам аппарата ЛДПР. Они в свою очередь утверждают, что тратили деньги по указанию сына главы ЛДПР Владимира Жириновского, депутата Госдумы Игоря Лебедева. При этом последний от очных ставок отказался.

Руководитель Высшего совета ЛДПР Игорь Лебедев в комментарии ФБА «Экономика сегодня» утверждает, что все, что информацию МВД, считается недостоверной. По его словам, он являлся на допросы, очную ставку с обвиняемыми, и все требования во время следственных действий выполнил в полном объеме.

Особое неудовольствие Лебедева вызвало упоминание его имени на сайте министерства.

«На кого ссылаются обвиняемые в своих махинациях – этот вопрос, по моему мнению, и вовсе подпадает под тайну следствия. <...> Пока дело расследуется, нет окончательного решения, и оно не передано в суд, на мой взгляд, разглашение сути уголовного дела недопустимо», — подчеркнул он.

В связи с этим депутат отказался комментировать ход расследования, но подтвердил,что хищения были, в них оказались замешаны сотрудники бухгалтерии партии, а уголовное разбирательство по данному факту было заведено на основании заявления ЛДПР.