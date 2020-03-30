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Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

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Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Москва, 30 март. Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.

Журналист посоветовал властям Химок переименовать стадион имени Резцовой в качестве наказания за социальную безответственность. Саму Резцову этот выпад крайне возмутил. Она заявила, что если городские власти внемлют совету Губерниева, это будет ошибкой.

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

«Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. Я вчера еще хотела позвонить ему и сказать: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?». Видимо, нужно позвонить и все высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей?» — рассказала спортсменка порталу  Sport24.

Резцова призналась, что действительно ездила к больному брату во Владимир и не считает это преступлением. Кроме того, Анфиса не считает нужным держать детей в четырех стенах, поскольку всем нужен свежий воздух.

Ранее биатлонистка открыто заявила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Она призвала россиян «не забивать себе мозг» и «жить как жилось». Губерниев пристыдил спортсменку и заявил, назвав ее позицию «омерзительной» в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что власти Москвы, Подмосковья, Мурманской, Калининградской и Вологодской областей объявили режим самоизоляции. Это значит, что местным жителям разрешено выходить на улицу только в случаях крайней необходимости — чтобы купить продукты, лекарства, выбросить мусор или погулять с собакой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

 

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Источник: Sport24
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