Нарушившая карантин Резцова резко ответила на критику Губерниева

Москва, 30 март. Известная советская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова резко ответила на слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, который раскритиковал спортсменку за несоблюдение карантина.

Журналист посоветовал властям Химок переименовать стадион имени Резцовой в качестве наказания за социальную безответственность. Саму Резцову этот выпад крайне возмутил. Она заявила, что если городские власти внемлют совету Губерниева, это будет ошибкой.

«Губерниев меня в такую грязь втаптывает, что я слов подобрать не могу. Я вчера еще хотела позвонить ему и сказать: «Дима, ты, может, прикроешь свой рот иногда?». Видимо, нужно позвонить и все высказать. Какое он имеет право так оскорблять людей?» — рассказала спортсменка порталу Sport24.

Резцова призналась, что действительно ездила к больному брату во Владимир и не считает это преступлением. Кроме того, Анфиса не считает нужным держать детей в четырех стенах, поскольку всем нужен свежий воздух.

Ранее биатлонистка открыто заявила, что не соблюдает карантин и навещает родственников. Она призвала россиян «не забивать себе мозг» и «жить как жилось». Губерниев пристыдил спортсменку и заявил, назвав ее позицию «омерзительной» в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что власти Москвы, Подмосковья, Мурманской, Калининградской и Вологодской областей объявили режим самоизоляции. Это значит, что местным жителям разрешено выходить на улицу только в случаях крайней необходимости — чтобы купить продукты, лекарства, выбросить мусор или погулять с собакой.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.