Убийства и перестрелки боевиков СНА разрушают миф об «умеренной оппозиции» в Сирии

Убийства полевых командиров, обезглавливание малолетних боевиков, перестрелки и захват заложников — все это происходит на захваченных «Сирийской национальной армией» территориях Сирии. Почему входящие в СНА группировки занимаются междоусобной войной и есть ли вообще «умеренная оппозиция» — Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснили член Совфеда РФ Франц Клинцевич и востоковед Андрей Онтиков.

Турция объединила все подконтрольных ей вооруженные группировки под брендом «Сирийская национальная армия». И пока в Большом Идлибе шли боевые действия, боевики СНА по приказу Анкары выступали единым фронтом против сирийской армии и ее союзников. Однако с наступлением перемирия, в рядах так называемой вооруженной оппозиции начались криминальные разборки.

Так, 26 марта боевики из вооруженной группировки «Ахрар аш-Шаркыя» атаковали боевиков из других формирований, входящих в СНА. Это произошло на севере провинции Ракка в деревне Сайда, недалеко от населенного пункта Айн Исса. Информации о пострадавших не поступало.

На следующий день, 27 марта, конфликты с участием протурецких группировок произошли уже в нескольких населенных пунктах.

Так, в Африне было столкновение между «Джейш аль-Ислам» и другими силами «Сирийской национальной армии». Кроме этого, по информации Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), в этом же городе была стрельба с использованием стрелкового вооружения и гранатометов между входящими в 3-й корпус СНА группировками «Аль-Джабхат аш-Шамия» и «51-я дивизия».

Новостной портал Rojava Network 28 марта сообщил об обнаружении обезглавленного малолетнего боевика «51-й дивизии» в одном из мусорных баков Африна. Согласно имеющимся сведениям, убитый — четырнадцатилетний Мохамед Мари, над которым расправилась «Аль-Джабхат аш-Шамия».

Боевики «Сирийской национальной армии» не стали ограничиваться междоусобными стычками и начали борьбу уже против Анкары, которая спонсирует и координирует их. Так, 27 марта в городе Рас-аль-Айн на севере провинции Алеппо был массовый митинг СНА, требовавших от Турции выплат заработной платы и ротации боевиков на передовых позициях.

Согласно сведениям в социальных сетях, представители «умеренной оппозиции» грозились перейти на сторону правительственных войск, угрожая захватить южную часть Турции, чтобы передать ее официальному Дамаску и курдским племенам. Однако турецкие военные не стали терпеть выступления боевиков и задержали 40 представителей так называемой вооруженной оппозиции.

Наиболее же громким за последние дни инцидентом междоусобной борьбы боевиков стал конфликт в городе Аль-Баб, находящемуся к северу от Алеппо. По информации местных жителей, 28 марта между группировкой «Ахрар аш-Шаркыя» и «военной полицией» СНА («Сирийской свободной полиции», сформированной Министерством внутренний дел так называемого Временного правительства Сирии) произошел конфликт, переросший в кровопролитную перестрелку.

Сообщается, что в тот день «военная полиция» принуждала владельцев закрыть магазины для борьбы с распространением коронавируса. В какой-то момент «полиция» открыла огонь, в результате чего был убит Алави ас-Сиях (Абу Расул), сотрудник службы безопасности «Ахрар аш-Шаркыя». Желая отомстить, боевики группировки напали на «военную полицию» и в перестрелке пострадало около 10 человек.

One leader of the Ahrar al-Sharqiyah group, Abu Rasula, was liquidated by "TFSA police" in the city of Al-Bab, during a dispute between "police" and militants of his group. " pic.twitter.com/i2pmXltrlZ

На следующий день «Ахрар аш-Шаркыя» направила дополнительные силы в Аль-Баб, после чего в городе группировкой были захвачены все контрольно-пропускные пункты, ранее контролируемые «военной полицией» СНА. Также боевики штурмовали городскую больницу, где находился один из раненных. «Ахрар аш-Шаркыя» требовали выдать всех причастных к убийству Алави ас-Сияха, установив крупнокалиберные артиллерийские установки в окрестностях города. В итоге «военная полиция» выдала группировке 4 человек.

The FSA group Ahrar al-Sharqiyah has demanded from the Turkey backed Military police to hand over all of those involved in the killing of Abu Rasoul and others. The military police have handed over 4 people and have a deadline to hand over the rest by the end of the morning.