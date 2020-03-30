Убийства и перестрелки боевиков СНА разрушают миф об «умеренной оппозиции» в Сирии

Убийства полевых командиров, обезглавливание малолетних боевиков, перестрелки и захват заложников — все это происходит на захваченных «Сирийской национальной армией» территориях Сирии. Почему входящие в СНА группировки занимаются междоусобной войной и есть ли вообще «умеренная оппозиция» — Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснили член Совфеда РФ Франц Клинцевич и востоковед Андрей Онтиков.

Турция объединила все подконтрольных ей вооруженные группировки под брендом «Сирийская национальная армия». И пока в Большом Идлибе шли боевые действия, боевики СНА по приказу Анкары выступали единым фронтом против сирийской армии и ее союзников. Однако с наступлением перемирия, в рядах так называемой вооруженной оппозиции начались криминальные разборки.

Так, 26 марта боевики из вооруженной группировки «Ахрар аш-Шаркыя» атаковали боевиков из других формирований, входящих в СНА. Это произошло на севере провинции Ракка в деревне Сайда, недалеко от населенного пункта Айн Исса. Информации о пострадавших не поступало.

На следующий день, 27 марта, конфликты с участием протурецких группировок произошли уже в нескольких населенных пунктах.

Так, в Африне было столкновение между «Джейш аль-Ислам» и другими силами «Сирийской национальной армии». Кроме этого, по информации Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), в этом же городе была стрельба с использованием стрелкового вооружения и гранатометов между входящими в 3-й корпус СНА группировками «Аль-Джабхат аш-Шамия» и «51-я дивизия».

Новостной портал Rojava Network 28 марта сообщил об обнаружении обезглавленного малолетнего боевика «51-й дивизии» в одном из мусорных баков Африна. Согласно имеющимся сведениям, убитый — четырнадцатилетний Мохамед Мари, над которым расправилась «Аль-Джабхат аш-Шамия».

#Afrin: This morning, the body of a decapitated child was found inside a garbage container in Afrin city center, Turkish occupied area. — Rojava Network (@RojavaNetwork) March 28, 2020

Боевики «Сирийской национальной армии» не стали ограничиваться междоусобными стычками и начали борьбу уже против Анкары, которая спонсирует и координирует их. Так, 27 марта в городе Рас-аль-Айн на севере провинции Алеппо был массовый митинг СНА, требовавших от Турции выплат заработной платы и ротации боевиков на передовых позициях.

Согласно сведениям в социальных сетях, представители «умеренной оппозиции» грозились перейти на сторону правительственных войск, угрожая захватить южную часть Турции, чтобы передать ее официальному Дамаску и курдским племенам. Однако турецкие военные не стали терпеть выступления боевиков и задержали 40 представителей так называемой вооруженной оппозиции.

Наиболее же громким за последние дни инцидентом междоусобной борьбы боевиков стал конфликт в городе Аль-Баб, находящемуся к северу от Алеппо. По информации местных жителей, 28 марта между группировкой «Ахрар аш-Шаркыя» и «военной полицией» СНА («Сирийской свободной полиции», сформированной Министерством внутренний дел так называемого Временного правительства Сирии) произошел конфликт, переросший в кровопролитную перестрелку.

Сообщается, что в тот день «военная полиция» принуждала владельцев закрыть магазины для борьбы с распространением коронавируса. В какой-то момент «полиция» открыла огонь, в результате чего был убит Алави ас-Сиях (Абу Расул), сотрудник службы безопасности «Ахрар аш-Шаркыя». Желая отомстить, боевики группировки напали на «военную полицию» и в перестрелке пострадало около 10 человек.

One leader of the Ahrar al-Sharqiyah group, Abu Rasula, was liquidated by "TFSA police" in the city of Al-Bab, during a dispute between "police" and militants of his group. " pic.twitter.com/i2pmXltrlZ — Y.N.M.S (@ynms79797979) March 28, 2020

На следующий день «Ахрар аш-Шаркыя» направила дополнительные силы в Аль-Баб, после чего в городе группировкой были захвачены все контрольно-пропускные пункты, ранее контролируемые «военной полицией» СНА. Также боевики штурмовали городскую больницу, где находился один из раненных. «Ахрар аш-Шаркыя» требовали выдать всех причастных к убийству Алави ас-Сияха, установив крупнокалиберные артиллерийские установки в окрестностях города. В итоге «военная полиция» выдала группировке 4 человек.

The FSA group Ahrar al-Sharqiyah has demanded from the Turkey backed Military police to hand over all of those involved in the killing of Abu Rasoul and others. The military police have handed over 4 people and have a deadline to hand over the rest by the end of the morning. — On the Ground News (@OGNreports) March 29, 2020

Национальная армия бандитов

Власти Турции усиленно пытаются представить «Сирийскую национальную армию» как некую сплоченную группировку, которая борется за свои политические интересы. Однако в реальности, все входящие в состав СНА бандформирования являются простыми бандитами, враждующими между собой.

Как замечает в беседе с ФАН член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, вся структура СНА – это разрозненные группировки боевиков, имеющие свои цели и интересы. Это и приводит к конфликтным ситуациям.

«В достижении своих целей там никто не думает о том, сколько людей погибнет. Попытка Турции выдать террористов за «умеренную оппозицию» — полная глупость, на которой уже обжигались в свое время США, поддерживая запрещенные в РФ группировки «Талибан»1, «Аль-Каида»1 и «Исламское государство»1, — заключил сенатор.

Месть за предательство

Заместитель редактора международного отдела МИЦ «Известия» Андрей Онтиков в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, что боевики из так называемой умеренной оппозиции могут атаковать других членов СНА с целью лишить Турцию влияния на севере Сирии, отомстив за ее «предательство».

«Нужно заметить, что Анкару в последнее время очень сильно критикуют, сначала за продвижение сирийской армии и освобождение Хан-Шейхуна, Маарет ан-Нумана и Серакиба, а затем и за договоренности с Москвой 5 марта по урегулированию ситуации в Идлибе. Входящие в СНА группировки это не устраивает, и они используют различные методы, чтобы оказать тактическое давление на Турцию. Они понимают, что Анкара будет держаться за Идлиб всеми средствами», — говорит собеседник ФАН.

Давление на Анкару

Как замечает Андрей Онтиков, столкновения между фракциями СНА происходят на постоянной основе, поскольку формируются разные союзы и происходит перетекание боевиков из одной группировки в другую. Необходимо понимать, что у бандформирований существует позиция — «все против всех, но все против сирийской армии».

«Боевики хоть и находятся на содержании Анкары, но партнерство у них своеобразное. Ведь когда шло наступление сирийской армии на юге Идлиба, лояльные Анкаре боевики прямо обвиняли Турцию в предательстве. Конечно же, турки хотят максимально воспрепятствовать возвращению на территории Идлиба официальных сирийских властей, ведь за этим последует вопрос о выводе ВС Турции из Аль-Баба, Африна и других территорий. Этот фактор и используется боевиками для давления на Анкару», — заключил Андрей Онтиков.

Боевики не откажутся от преступлений

Несмотря на огромные затраты в медийном пространстве, Турции не получилось исправить образ «Сирийской национальной армии» на неких «оппозиционеров», отстаивающих свои политические взгляды. Отказаться от своей сущность и целей боевики попросту не в состоянии.

Убийства, рэкет, похищения и другие преступления делают группировок «умеренной оппозиции» тех же террористов, вроде запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Подконтрольные Анкаре вооруженные формирования своими действиями доказывают, что никакой «умеренной оппозиции» в Сирии не существуют, есть террористы и бандиты с флагами и формой.

1 Организация запрещена на территории РФ.