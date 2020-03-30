Тест фигуриста Васильева на коронавирус оказался положительным

Москва, 30 марта. Известный фигурист, заслуженный тренер России Олег Васильев сдал тест на коронавирусную инфекцию, он оказался положительным. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Фигурист в этом году отметит свое 61-летие. Недавно он вернулся из Швейцарии, поэтому вся семья приняла решение уйти на самоизоляцию.

«В семье никто не болеет. Первый тест показал положительную реакцию. Это не значит, что они заразились. Необходимо сделать несколько тестов. Признаков ОРВИ или любого воспаления ни у кого нет. Проверялись из-за того, что в семье кто-то был за границей», — объяснил источник.

Васильев — чемпион СССР 1986 года, трехкратный чемпион Европы и мира, олимпийский чемпион 1984 года. В 1983 году он получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Выступал в паре с Еленой Валовой, которая стала его первой женой. Во втором браке фигурист стал отцом, у него родилась дочь Екатерина.

По последним данным, в России зафиксировано 1836 случаев заражения, 66 человек выздоровели. Власти России утвердили комплекс мер по борьбе с коронавирусом. В частности, приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, в субъектах введены ограничительные меры и режим повышенной готовности.

Коронавирус ранее обнаружили у известного певца Льва Лещенко. Исполнитель должен был уйти на двухнедельный карантин после возвращения с американских гастролей, но вместо этого отправился на вечеринку.