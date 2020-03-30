Доктор Мясников объяснил, как должны защищаться в период пандемии диабетики

Москва, 30 марта. Диабетики находятся в зоне повышенного риска из-за коронавируса, поэтому должны особенно тщательно защищаться от инфекции. Об этом рассказал телеведущий и практикующий доктор, главный врач московской клинической больницы №71 Александр Мясников.

В рамках проекта «Спасибо, доктор!» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» специалисту задали вопрос о том, существуют ли в связи с COVID-19 дополнительные меры предосторожности для диабетиков. По словам Мясникова, специальных способов защиты от вируса для них нет. Единственным верным способом избежать инфицирования является самоизоляция.

«Да, диабетики в зоне риска. Все меры предосторожности, которые мы принимаем — моем руки, носим маски и так далее — они больше психологического характера. Это обязательно, но, к сожалению, если бы это работало, не было бы эпидемии. Кроме карантина лучше ничего не придумано за последнюю тысячу лет. Диабетику надо втройне беречься, сидеть дома, не вступать в контакты. Надо всем сесть [на карантин], надо переждать», — констатировал врач.

Мясников учтонил, что если кашель или чихание больного человека в тесном контакте со здоровым едва ли каким-то образом отразятся на состоянии последнего, то для диабетика они могут стать смертельными.

Напомним, что в связи с активным распространением коронавирусной инфекции президент России Владимир Путин объявил нерабочую неделю в период с 30 марта до 5 апреля. Предполагается, что эта мера позволит сократить количество контактов между людьми и, следовательно, уменьшить число новых случаев заражения.