Манукян уверен, что блокировка западных соцсетей остановит фейки о коронавирусе

Москва, 30 марта. Россия должна решительно реагировать на провокационные действия американских социальных сетей, которые распространяют недостоверную информацию. Об этом заявил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян.

27 марта социальная сеть Тwitter удовлетворила требование Роскомнадзора и удалила фейки о якобы «введении в Москве комендантского часа» из-за распространения коронавирусной инфекции.

Манукян отметил, что все западные ресурсы, которые осуществляют работу на территории РФ, должны полностью соответствовать российскому законодательству. Он также добавил, что более жесткие взаимоотношения с американскими социальными сетями позволят быстро блокировать распространение недостоверной информации этими ресурсами.

«Мы должны жестко реагировать на подобные вещи, потому что они вызывают у населения панические настроения. И мы, в первую очередь, должны пресекать любые такие попытки», — пояснил Манукян.

Он также добавил, что власти РФ должны взаимодействовать с иностранными соцсетями, а в случае необходимости вводить более жесткие меры в их отношении, передает Nation News.

«Если они идут на контакт, то работаем, если контакт прерывается и есть проблемы, то нужно вводить более жесткие меры по отношению к ним — вплоть до блокировки», — подчеркнул Манукян.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 634 тысяч человек. От вируса погибло более 33 тысяч человек.

В России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 66 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.