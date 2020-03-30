ЦИК РФ объяснил порядок голосования граждан России за рубежом

Москва, 30 марта. Центральная избирательная комиссии РФ постепенно вносит ясность в порядок проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации. Как рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей в Центризбиркоме, россияне, по той или иной причине остающиеся за границей, смогут проголосовать на участках, организованных в дипломатических представительствах РФ.

«Граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами территории Российской Федерации, в день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституции Российской Федерации могут проголосовать на участках для голосования, образованных в посольствах и консульствах стран пребывания», — сообщил источник ФАН в управлении пресс-службы и информации Аппарата ЦИК России.

Между тем, пока неясно, как смогут проголосовать жители Донецкой и Луганской народных республик, являющиеся гражданами РФ. Выехать на территорию Украины, где работают диппредставительства России, они не могут, поскольку Киев считает получение паспорта РФ своим бывшим гражданином серьезным правонарушением. При этом в ДНР и ЛНР диппредставительства РФ отсутствуют в силу непризнанности независимости республик со стороны Москвы.

Напомним, что проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ изначально было запланировано на 22 апреля 2020 года. В связи с эпидемией коронавируса в своем экстренном обращении к гражданам России 25 марта президент России Владимир Путин заявил о переносе голосования. Точная дата пока неизвестна, однако речи об отмене народного волеизъявления не идет. По мнению экспертов, голосование по поправкам состоится, как только ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизируется.