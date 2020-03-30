Губернатор Вологодской области объявил режим полной самоизоляции

Вологда, 30 марта. Власти Вологодской области ввели режим полной самоизоляции вслед за Москвой и Подмосковьем. Об этом в понедельник объявил губернатор региона Олег Кувшинников, выступая на оперативном совещании с областным правительством.

«Режим полной самоизоляции для граждан будет введен на территории всех муниципальных образований Вологодской области, в том числе и в Вологде и Череповце. Считаю, что это своевременное решение, которое направлено на сохранение здоровья граждан», — отметил он.

Режим ЧС в Вологодской области пока не вводится, однако региональные власти, по словам Кувшинникова, не исключают такого сценария развития событий. Ранее губернатор написал в Twitter, что «на Вологодчине объявлен карантин». Он призвал всех местных жителей по возможности не выходить из дома, чтобы свести риски к минимуму.

Однако в Череповце режим ЧС все же был объявлен. По данным на 28 марта, за сутки в городе было выявлено сразу семь новых случаев с подозрением на коронавирус.

Ранее режим полной самоизоляции объявили власти Москвы, Подмосковья, Мурманской и Калининградской областях. Не исключают введения самоизоляции также в Башкирии и Карелии. Людям разрешено выходить на улицу только для того, чтобы купить продукты, лекарства, выбросить мусор или погулять с собакой. Москвичам, которые обязаны появляться на рабочем месте, разрешен выезд на работу.

Напомним, что вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.