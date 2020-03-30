Более половины россиян поддержали тотальный карантин по коронавирусу

Москва, 30 марта. Более половины россиян высказались за введение карантина по коронавирусу на территории всей страны, об этом свидетельствуют данные опросы компании Superjob.

30 марта в столичном регионе объявили строгий карантин, режим самоизоляции введен для всех жителей. Эксперты Superjob выяснили, как россияне относятся к тому, чтобы карантин ввели в их городе.

За тотальный карантин проголосовали 53% респондентов. При этом больше всего сторонников самоизоляции среди женщин (62% женщин и 47% мужчин).

Молодежь до 24 лет активнее выступает за введение карантина (57% респондентов сказали «да» самоизоляции). Однако даже молодые люди осознают итоги «простоя в работе». Они согласны на карантин при условии, что получат пособие или оплату за дни в изоляции.

Опрос проводился с 29 по 30 марта в разных регионах страны, участниками опроса стали 1600 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что правительство обсуждало новые меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, речь идет об использовании информационных систем, которые помогут отслеживать перемещения горожан.

Собянин добавил, что несмотря на введенный в столице режим самоизоляции, 20% москвичей игнорируют обращения властей. Кроме того, некоторые жители Москвы с коронавирусом нарушают карантин и выходят на улицу.