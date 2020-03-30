Нарколог рассказал, как бросить курить в условиях самоизоляции из-за коронавируса

Москва, 30 марта. Врач-нарколог Марат Сараев дал советы курильщикам, которые помогут легче перенести отказ от табака во время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Он отметил, что период самоизоляции является лучшим временем для отказа от курения. Сараев подчеркнул, что не стоит подменять одну зависимость другой, поэтому следует ограничить потребление конфет и других кондитерских изделий, передает «Говорит Москва».

«Если очень сильно хочется покурить, это прием определенных витаминов и микроэлементов: обязательно витамины группы В, витамин Е и рыбий жир. Они очень хорошо помогают справляться с тягой к табаку», — пояснил врач.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество носителей вируса во всем мире достигает 634 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 33 тысяч человек.

В России зарегистрировано 1836 случаев заражения коронавирусом. 66 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют отношение к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», найденные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.