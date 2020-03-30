Эксперт назвал страны, которые тяжело переживут нефтяной кризис, в отличие от РФ

Россию наравне с США и Канадой признали наиболее уязвимыми странами в ситуации нефтяного кризиса. Однако ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заверяет, что низкие цены на нефть — не катастрофа для России.

Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman и Sachs, дальнейшее снижение спроса на сырье сильно негативно отразится на его добыче, особенно это касается сухопутных месторождений.

Из-за переизбытка сырья на первый план выходит проблема его хранения. По словам аналитиков, нефтехранилища на суше почти заполнены, а доступ к ним имеют далеко не все производители.

По словам аналитика Станислава Митраховича, Саудовская Аравия начала ценовую войну, надеясь, что ее конкурент в лице России «сойдет с дистанции раньше ее самой».

«Однако это не значит, что саудитам будет хорошо. У них самих проблем достаточно много. Так, золотовалютные резервы, которые тратятся для поддержания курса рияла, будут истощаться. Когда они будут заканчиваться, то придется отказываться от инвестиций и девальвировать риял. Это может вызвать социальное потрясение в обществе», — выразил мнение Митрахович в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт также обращает внимание на то, что в связи с нефтяным кризисом у России есть свои социально-экономические проблемы.

«С одной стороны, [есть] сложности с тем, что идет девальвация российской валюты, вследствие чего приходится поддерживать компании на плаву и помогать бюджету выполнять свои обязательства. С другой стороны, девальвация рубля означает, что все иностранные товары становятся дороже. Однако это не катастрофа, с точки зрения того, что «мы все умрем», но — серьезный удар по экономике. У нас жизнь не прекратилась, и люди больше чувствуют эффект карантинных мер. Нефть продолжает продаваться, и деньги в бюджет идут», — объяснил собеседник ФАН.

При этом эксперт назвал страны, которые действительно тяжело переживут нефтяной кризис, в отличие от России.

«Пострадают страны, зависящие от нефти в бюджете и имеющие мало другого производства. Это такие страны, как Алжир, Нигерия, Иран, Венесуэла. Они «полетят» вообще раньше других, что приведет к общественным волнениям в них», — сказал он.

Таким образом, Митрахович прогнозирует, что дальше будет новое ограничение по добыче нефти или «ценовая война на уничтожение, где самые слабые игроки будут выбывать».

Ранее цена на нефть достигла 23,4 доллара, что означает снижение на 6,36% по сравнению с ценой на момент закрытия торгов предыдущей сессии. Причиной снижения стало переполнение мировых хранилищ нефти и радикальное сокращение спроса.

Газета The Wall Street Journal сообщила о снижении спроса на нефть Саудовской Аравии в Европе и США. По словам журналистов, нефтеперерабатывающие заводы США и Европы отказываются закупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по низким ценам.

Напомним, кризис на нефтяном рынке разразился на фоне снижения потребления нефти во всем мире из-за пандемии коронавируса и срыва переговоров в рамках ОПЕК+. Россия сотрудничала с ОПЕК+ с 2017 года, согласованно сокращая объемы нефтедобычи наравне с другими странами альянса.