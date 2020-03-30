Депутат Толстой обвинил любителей шашлыков в возможном продлении карантина по коронавирусу

Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой назвал Москву «самым пораженным коронавирусной инфекцией регионом», а потому жесткие меры, которые принимает мэр столицы Сергей Собянин, чтобы остановить распространение эпидемии, депутат считает оправданными.

«Меры принимаются на основании графиков, которые показывают, что будет, если все будут ходить на работу, друг с другом общаться и стоять в очередях в «Ашанах». И дальше показывается 200 тысяч зараженных и такое-то количество смертей, 300 тысяч — и столько смертей. А если ввести полный карантин с 30 числа, то будет в 10 раз меньше», — объяснил Петр Толстой, почему в Москве принимаются те или иные меры.

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале вице-спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что главная задача власти — беречь жизни и здоровье людей, и мэр Москвы ее выполняет.

«Собянин принимает меры, которые позволят сберечь жизни и здоровье людей. Почему они были анонсированы вчера? Потому что после обращения президента, которое было 25 марта, очень многие подумали, что это выходные — внеочередные майские праздники, каникулы и так далее… И что стало происходить? В моем округе в Москве люди пошли в парк жарить шашлыки. А кто-то — и перед подъездами. А что? На работу не надо, можно и шашлык. Вроде как весело. На самом деле это безответственное отношение людей к людям старшего поколения, к своим соседям. А если никакой ответственности не видно, значит, надо принимать соответствующие меры. И, как мне кажется, те меры, которые предприняты правительством Москвы, они не на неделю, а дольше. И нам всем надо к этому приготовиться. Надо приготовиться к тому, что это будет достаточно длительный период», — считает Петр Толстой.

Напомним, с 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех граждан, независимо от возраста. Покидать квартиру можно лишь в случаях обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью. Исключение также составляют москвичи, которые обязаны находиться на рабочем месте.

Приобретать продукты разрешается в ближайшем к дому магазине, точно так же, как и лекарства — в ближайшей аптеке. При этом люди должны соблюдать дистанцию между собой в полтора метра. Также разрешено выносить бытовой мусор и выгуливать собак на расстоянии не более 100 метров от дома.

По словам Сергея Собянина, власти Москвы будут постепенно ужесточать контроль ситуации с распространением коронавируса. Сегодня же премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о мерах административной ответственности за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавирусной инфекции.