Клинцевич уверен, что нарушающая запреты КПРФ будет наказана за митинги во время пандемии

Москва, 30 марта. Действия активистов КПРФ, которые в период пандемии коронавируса организовывают митинги, носят преступный характер. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Несмотря на повышенные меры безопасности, введенные в связи с активным распространением инфекции, представители КПРФ продолжают выходить на массовые акции и агитировать к участию в них своих сторонников.

Одним из примеров стала акция 17 марта, когда коммунисты проигнорировали рекомендации московских властей и вышли на улицы, чтобы озвучить лозунги в поддержку Сталина и Ленина и помечтать о «возрождении социализма».

Накануне представители КПРФ, Левого фронта и других объединений вышли на митинг против поправок к конституции в Омске, в очередной раз поставив под угрозу жизни россиян. Депутат Заксобрания Омской области от фракции КПРФ Константин Ткачев заявил, что «придраться к митингующим невозможно», поскольку они провели свое мероприятие до начала президентских каникул.

Клинцевич уверен, что когда власти примут все соответствующие решения относительно организованных во время распространения инфекции митингов, руководители всех причастных к ним объединений будут административно наказаны.

«В случае принятия Госдумой определенных поправок в законодательство в ближайшее время может наступить и уголовная ответственность за подобные нарушения. Возможно, это случится уже сегодня», — сказал он в комментарии «НьюИнформ».

Сенатор предположил, что организаторы подобных акций еще не перестроились и не до конца осознали степень своей ответственности перед окружающими и страной.

«В нынешних условиях действия активистов носят преступный характер», — резюмировал Клинцевич.

О том, что за проведение митингов в условиях пандемии КПРФ должна понести наказание, говорят многие эксперты. В частности, такую точку зрения разделяют депутат Госдумы Виктор Водолацкий и политический обозреватель Дмитрий Бабич.