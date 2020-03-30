Политолог оценил «идеальный» для Киева сценарий событий в Донбассе

Возвращение ДНР и ЛНР под украинскую юрисдикцию возможно только силовым путем, но время показало, что на это у Киева нет никаких сил. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

Идеальный сценарий

Идеальный сценарий развития событий на территориях Донбасса, которые Киев не контролирует, — это проведение выборов осенью текущего года. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

«Самое главное — это написание программы и сценария развития событий, а их может быть несколько, — что будет завтра. И что будет, когда мы освободим эти территории. Например, через полгода. Это идеальный сценарий — чтобы провести там выборы осенью 2020 года», — заявил Резников.

При этом украинский политик заметил, что «идеальный сценарий» — только один из возможных.

«Когда президент [Украины Владимир Зеленский] озвучил мне эти ожидания, что я эти варианты должен буду продумать и описать — это означает, что он прекрасно отдает себе отчет в том, что быстрый вариант — один из нескольких и не самый вероятный», — добавил политик.

Отвечая на вопрос о наличии конкретного плана по экономической реинтеграции Донбасса, Резник рассказал, что «конкретного плана работы министерства по всем видам реинтеграции — экономической, политической, промышленной — в данный момент нет».

Остается только силовой

Как заметил Владимир Соловейчик, «обещать жениться — не значит жениться». То же самое относится и к планам украинских должностных лиц по возвращению территорий Донецкой и Луганской народных республик под власть Киева.

«Планы — планами, а реалии — реалиями. Возвращение ДНР и ЛНР под украинскую юрисдикцию (не формальное, а реальное) возможно только силовым путем. Как показали события 2014-15 годов, на это у украинских буржуазных националистов военных сил нет. И никакая помощь со стороны США и их союзников по НАТО, тем более в условиях пандемии коронавируса и общего кризиса глобального капиталистического рынка, наследникам Бандеры и Шухевича в их желании поработить граждан ДНР и ЛНР не поможет», — сказал Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, открыто признать данное обстоятельство нынешняя украинская власть не может. Поэтому и начинаются «всякие разговоры вокруг да около».

«Высказывания Алексея Резникова этот тезис превосходно иллюстрируют: никакой конкретики. Четкой и понятной программы действий, кроме силовой, у украинских властей нет и не предвидится. А силовой вариант, как мы уже сказали, по-прежнему для украинского начальства желанный, но не реальный», — заключил Владимир Соловейчик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.